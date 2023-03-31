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Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы
Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы - РИА Новости, 31.03.2023
Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы
Церемония подписания новой двухлетней программы сотрудничества между Москвой и Бангкоком состоялась в пятницу в здании городской администрации столицы Таиланда, РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:11
2023-03-31T12:11
2023-03-31T12:13
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сергей черемин
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БАНГКОК, 31 мар - РИА Новости. Церемония подписания новой двухлетней программы сотрудничества между Москвой и Бангкоком состоялась в пятницу в здании городской администрации столицы Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости. Документ подписал с российской стороны министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин. С таиландской стороны программу подписал заместитель губернатора Бангкока Чаккапхат Пхиунгам. Выступая на церемонии, замглавы администрации Бангкока отметил, что успешное и тесное сотрудничество двух столиц продолжается с 1997 года, когда была подписана первая программа двустороннего сотрудничества. "Программа сотрудничества на 2023 - 2025 годы станет еще одной вехой в укреплении тесного взаимовыгодного сотрудничества двух столиц во многих сферах общих интересов, в особенности в нынешней ситуации: в торгово-экономических отношениях, в инновационной сфере, в оптимизации городского транспорта, в охране окружающей среды, здравоохранении, образовании, спорте, в сферах культуры и туризма", - добавил Пхиунгам. Министр правительства Москвы Сергей Черёмин обратил внимание участников церемонии на то, что в последующие два года столицы двух стран будут не только продолжать укрепление и развитие сотрудничества в традиционных для отношений Москвы и Бангкока сферах, таких, как внешнеэкономические связи, культурные отношения, контакты в области здравоохранения, образования, развития туризма, но и развивать новые направления сотрудничества, необходимость которых продиктована требованиями времени. "В новой программе мы планируем больше внимания уделить сотрудничеству между нашими бизнес сообществами, будем активно вовлекать в наши отношения торгово-промышленные палаты наших столиц, предполагаем, что мы сможем обмениваться опытом в области градостроительства, потому что сегодня и Москва, и Бангкок показывают прекрасные результаты с точки зрения улучшения качества жизни, улучшения качества своей инфраструктуры", - сказал глава делегации правительства Москвы.
https://ria.ru/20230327/tailand-1860881386.html
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861746315.html
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москва, сергей черемин, бангкок, таиланд, россия, в мире
Москва, Сергей Черемин, Бангкок, Таиланд, Россия, В мире
Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы
В Таиланде Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы
БАНГКОК, 31 мар - РИА Новости. Церемония подписания новой двухлетней программы сотрудничества между Москвой и Бангкоком состоялась в пятницу в здании городской администрации столицы Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости.
Документ подписал с российской стороны министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин
. С таиландской стороны программу подписал заместитель губернатора Бангкока Чаккапхат Пхиунгам.
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Выступая на церемонии, замглавы администрации Бангкока отметил, что успешное и тесное сотрудничество двух столиц продолжается с 1997 года, когда была подписана первая программа двустороннего сотрудничества.
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"Как города-побратимы, Бангкок и Москва постоянно строят и активно развивают дружеские отношения, прежде всего через программы сотрудничества, двусторонние встречи и культурные мероприятия", - сказал он.
"Программа сотрудничества на 2023 - 2025 годы станет еще одной вехой в укреплении тесного взаимовыгодного сотрудничества двух столиц во многих сферах общих интересов, в особенности в нынешней ситуации: в торгово-экономических отношениях, в инновационной сфере, в оптимизации городского транспорта, в охране окружающей среды, здравоохранении, образовании, спорте, в сферах культуры и туризма", - добавил Пхиунгам.
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Министр правительства Москвы Сергей Черёмин обратил внимание участников церемонии на то, что в последующие два года столицы двух стран будут не только продолжать укрепление и развитие сотрудничества в традиционных для отношений Москвы и Бангкока сферах, таких, как внешнеэкономические связи, культурные отношения, контакты в области здравоохранения, образования, развития туризма, но и развивать новые направления сотрудничества, необходимость которых продиктована требованиями времени.
"В новой программе мы планируем больше внимания уделить сотрудничеству между нашими бизнес сообществами, будем активно вовлекать в наши отношения торгово-промышленные палаты наших столиц, предполагаем, что мы сможем обмениваться опытом в области градостроительства, потому что сегодня и Москва, и Бангкок показывают прекрасные результаты с точки зрения улучшения качества жизни, улучшения качества своей инфраструктуры", - сказал глава делегации правительства Москвы.
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