https://ria.ru/20230331/goroda-1862097072.html

Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы

Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы - РИА Новости, 31.03.2023

Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы

Церемония подписания новой двухлетней программы сотрудничества между Москвой и Бангкоком состоялась в пятницу в здании городской администрации столицы Таиланда, РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:11

2023-03-31T12:11

2023-03-31T12:13

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БАНГКОК, 31 мар - РИА Новости. Церемония подписания новой двухлетней программы сотрудничества между Москвой и Бангкоком состоялась в пятницу в здании городской администрации столицы Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости. Документ подписал с российской стороны министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин. С таиландской стороны программу подписал заместитель губернатора Бангкока Чаккапхат Пхиунгам. Выступая на церемонии, замглавы администрации Бангкока отметил, что успешное и тесное сотрудничество двух столиц продолжается с 1997 года, когда была подписана первая программа двустороннего сотрудничества. "Программа сотрудничества на 2023 - 2025 годы станет еще одной вехой в укреплении тесного взаимовыгодного сотрудничества двух столиц во многих сферах общих интересов, в особенности в нынешней ситуации: в торгово-экономических отношениях, в инновационной сфере, в оптимизации городского транспорта, в охране окружающей среды, здравоохранении, образовании, спорте, в сферах культуры и туризма", - добавил Пхиунгам. Министр правительства Москвы Сергей Черёмин обратил внимание участников церемонии на то, что в последующие два года столицы двух стран будут не только продолжать укрепление и развитие сотрудничества в традиционных для отношений Москвы и Бангкока сферах, таких, как внешнеэкономические связи, культурные отношения, контакты в области здравоохранения, образования, развития туризма, но и развивать новые направления сотрудничества, необходимость которых продиктована требованиями времени. "В новой программе мы планируем больше внимания уделить сотрудничеству между нашими бизнес сообществами, будем активно вовлекать в наши отношения торгово-промышленные палаты наших столиц, предполагаем, что мы сможем обмениваться опытом в области градостроительства, потому что сегодня и Москва, и Бангкок показывают прекрасные результаты с точки зрения улучшения качества жизни, улучшения качества своей инфраструктуры", - сказал глава делегации правительства Москвы.

https://ria.ru/20230327/tailand-1860881386.html

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861746315.html

https://ria.ru/20230324/tantsy-1860491616.html

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москва, сергей черемин, бангкок, таиланд, россия, в мире