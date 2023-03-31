https://ria.ru/20230331/gete-institut-1862192010.html

МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России

МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России - РИА Новости, 31.03.2023

МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России

Правительство Германии находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета, сообщила в пятницу на брифинге кабмина страны... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:23

2023-03-31T15:23

2023-03-31T15:23

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Германии находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета, сообщила в пятницу на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе. "Мы подтверждаем блокировку счёта. По данному вопросу мы находимся в контакте с Гёте-Институтом", - сказала она журналистам. Ранее Гёте-Институт в Москве сообщил на своём сайте, что по техническим причинам отменил языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты учебного заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу. РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.

https://ria.ru/20230331/gete-1862180712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия