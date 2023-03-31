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МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России - РИА Новости, 31.03.2023
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15:23 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/gete-institut-1862192010.html
МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России
МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России - РИА Новости, 31.03.2023
МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России
Правительство Германии находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета, сообщила в пятницу на брифинге кабмина страны... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:23
2023-03-31T15:23
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Германии находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета, сообщила в пятницу на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе. "Мы подтверждаем блокировку счёта. По данному вопросу мы находимся в контакте с Гёте-Институтом", - сказала она журналистам. Ранее Гёте-Институт в Москве сообщил на своём сайте, что по техническим причинам отменил языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты учебного заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу. РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
МИД Германии подтвердил данные о блокировке счета Гете-Института в России

МИД ФРГ: правительство контактирует с Гете-Институтом в России после блокировки его счета

CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / DIDACTA 2017 in StuttgartСтенд Гёте-института на выставке образования
Стенд Гёте-института на выставке образования - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / DIDACTA 2017 in Stuttgart
Стенд Гёте-института на выставке образования. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Германии находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета, сообщила в пятницу на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе.
"Мы подтверждаем блокировку счёта. По данному вопросу мы находимся в контакте с Гёте-Институтом", - сказала она журналистам.
Ранее Гёте-Институт в Москве сообщил на своём сайте, что по техническим причинам отменил языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты учебного заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу.
РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило.
В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института
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