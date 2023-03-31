https://ria.ru/20230331/gete-1862180712.html

Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института

Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института - РИА Новости, 31.03.2023

Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института

Посольство Германии в курсе проблем со счетами у немецкого культурного центра Гете-Институт в Москве и находится в контакте с российским МИД по этому вопросу,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:00

2023-03-31T15:00

2023-03-31T15:00

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иоганн гете

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство Германии в курсе проблем со счетами у немецкого культурного центра Гете-Институт в Москве и находится в контакте с российским МИД по этому вопросу, заявили РИА Новости в германской дипмиссии. "Посольство в курсе данной ситуации и находится в контакте с министерством иностранных дел РФ по этому вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Гете-Институту в Москве заблокировали счета. Ранее издание The Insider* со ссылкой на источники сообщило, что немецкому культурному центру заблокировали счета, студентам, которые оплатили курсы, банки возвращают платежи, а сотрудники центра берут с них гарантийные письма с обязательством оплаты, как только появится такая возможность. РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило. На сайте культурного центра уточняется, что "по техническим причинам" экзамены 6, 7 и 8 апреля не состоятся, запись на более поздние дни пока не открыта. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Немецкий культурный центр имени Гёте работает в Москве с 1992 года. Он занимается развитием и поддержкой германо-российского диалога в сфере культуры и образования, организует разнообразные мероприятия из сферы литературы, кино, музыки и искусства, представляющие в России современную Германию и направленные на укрепление российско-германского культурного сотрудничества.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html

https://ria.ru/20230222/dom-1853864381.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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