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Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института - РИА Новости, 31.03.2023
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15:00 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/gete-1862180712.html
Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института
Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института - РИА Новости, 31.03.2023
Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института
Посольство Германии в курсе проблем со счетами у немецкого культурного центра Гете-Институт в Москве и находится в контакте с российским МИД по этому вопросу,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:00
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москва
россия
германия
иоганн гете
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство Германии в курсе проблем со счетами у немецкого культурного центра Гете-Институт в Москве и находится в контакте с российским МИД по этому вопросу, заявили РИА Новости в германской дипмиссии. "Посольство в курсе данной ситуации и находится в контакте с министерством иностранных дел РФ по этому вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Гете-Институту в Москве заблокировали счета. Ранее издание The Insider* со ссылкой на источники сообщило, что немецкому культурному центру заблокировали счета, студентам, которые оплатили курсы, банки возвращают платежи, а сотрудники центра берут с них гарантийные письма с обязательством оплаты, как только появится такая возможность. РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило. На сайте культурного центра уточняется, что "по техническим причинам" экзамены 6, 7 и 8 апреля не состоятся, запись на более поздние дни пока не открыта. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Немецкий культурный центр имени Гёте работает в Москве с 1992 года. Он занимается развитием и поддержкой германо-российского диалога в сфере культуры и образования, организует разнообразные мероприятия из сферы литературы, кино, музыки и искусства, представляющие в России современную Германию и направленные на укрепление российско-германского культурного сотрудничества.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html
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москва, россия, германия, иоганн гете
Москва, Россия, Германия, Иоганн Гете
Посольство Германии прокомментировало блокировку счетов Гете-Института

Посольство Германии контактирует с МИД России из-за проблем со счетами у института Гете

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство Германии в курсе проблем со счетами у немецкого культурного центра Гете-Институт в Москве и находится в контакте с российским МИД по этому вопросу, заявили РИА Новости в германской дипмиссии.
"Посольство в курсе данной ситуации и находится в контакте с министерством иностранных дел РФ по этому вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Гете-Институту в Москве заблокировали счета.
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Ранее издание The Insider* со ссылкой на источники сообщило, что немецкому культурному центру заблокировали счета, студентам, которые оплатили курсы, банки возвращают платежи, а сотрудники центра берут с них гарантийные письма с обязательством оплаты, как только появится такая возможность.
РИА Новости также обратилось за комментарием в Гете-Институт, однако ответа не получило. На сайте культурного центра уточняется, что "по техническим причинам" экзамены 6, 7 и 8 апреля не состоятся, запись на более поздние дни пока не открыта.
В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.
Немецкий культурный центр имени Гёте работает в Москве с 1992 года. Он занимается развитием и поддержкой германо-российского диалога в сфере культуры и образования, организует разнообразные мероприятия из сферы литературы, кино, музыки и искусства, представляющие в России современную Германию и направленные на укрепление российско-германского культурного сотрудничества.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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