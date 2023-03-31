https://ria.ru/20230331/genotsid-1862191714.html

Управление ООН не увидело проявлений геноцида в ситуации на Украине

Управление ООН не увидело проявлений геноцида в ситуации на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Управление ООН не увидело проявлений геноцида в ситуации на Украине

ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности, заявил глава Управления РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:21

2023-03-31T15:21

2023-03-31T15:21

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк. Ранее он заявлял, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине и опрошенных ООН, сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских бойцов. В РФ также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. "Был задан вопрос относительно обвинений в геноциде. Мое управление проанализировало факты на местах на основе той информации, которая была предоставлена и получена. Мы всегда выражали нашу серьезную обеспокоенность по поводу международных преступлений, совершаемых, например, в форме военных преступлений. Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим", - ответил он представителям государств-участников на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Ранее независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине также заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Удары по украинской инфраструктуре войска РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230331/ischeznoveniya-1862113033.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, украина