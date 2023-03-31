https://ria.ru/20230331/gaz-1862063217.html

В Европе признали свое бессилие перед Россией

В Европе признали свое бессилие перед Россией - РИА Новости, 31.03.2023

В Европе признали свое бессилие перед Россией

Власти Евросоюза и Испании оказались бессильны из-за увеличения закупок российского сжиженного природного газа, против которого не было введено никаких... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:16

экономика

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испания

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Власти Евросоюза и Испании оказались бессильны из-за увеличения закупок российского сжиженного природного газа, против которого не было введено никаких ограничений, сообщает испанская газета El Confidencial.По информации издания, именно Испания оказалась европейским лидером по импорту СПГ из России."Российский газ в изобилии течет в Испанию. Ни правительство, ни Брюссель не знают, как это остановить. <...> Страна увеличила закупки этого топлива на 84% с начала российской спецоперации на Украине. Ежемесячные статистические бюллетени Enagás за первые два месяца этого года показывают рост на 172% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Неудобная реальность, которая вызвала реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе", — заметил автор статьи Лукас Прото.Журналист добавил, что европейские власти попытались надавить на испанских импортеров топлива, несмотря на то, что российский СПГ не ограничен западными санкциями.По его словам, растущая привлекательность российского СПГ отразилась на всем Европейском Союзе. Импорт этого топлива резко вырос до 19,25 миллиардов кубометров в 2022 году по сравнению с 14 миллиардами кубометров, закупленных в 2021 году.

https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html

https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, испания, россия, европа, евросоюз, в мире