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В Европе признали свое бессилие перед Россией - РИА Новости, 31.03.2023
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11:16 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/gaz-1862063217.html
В Европе признали свое бессилие перед Россией
В Европе признали свое бессилие перед Россией - РИА Новости, 31.03.2023
В Европе признали свое бессилие перед Россией
Власти Евросоюза и Испании оказались бессильны из-за увеличения закупок российского сжиженного природного газа, против которого не было введено никаких... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:16
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Власти Евросоюза и Испании оказались бессильны из-за увеличения закупок российского сжиженного природного газа, против которого не было введено никаких ограничений, сообщает испанская газета El Confidencial.По информации издания, именно Испания оказалась европейским лидером по импорту СПГ из России."Российский газ в изобилии течет в Испанию. Ни правительство, ни Брюссель не знают, как это остановить. &lt;...&gt; Страна увеличила закупки этого топлива на 84% с начала российской спецоперации на Украине. Ежемесячные статистические бюллетени Enagás за первые два месяца этого года показывают рост на 172% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Неудобная реальность, которая вызвала реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе", — заметил автор статьи Лукас Прото.Журналист добавил, что европейские власти попытались надавить на испанских импортеров топлива, несмотря на то, что российский СПГ не ограничен западными санкциями.По его словам, растущая привлекательность российского СПГ отразилась на всем Европейском Союзе. Импорт этого топлива резко вырос до 19,25 миллиардов кубометров в 2022 году по сравнению с 14 миллиардами кубометров, закупленных в 2021 году.
https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html
https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html
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экономика, цены на нефть, испания, россия, европа, евросоюз, в мире
Экономика, Цены на нефть, Испания, Россия, Европа, Евросоюз, В мире
В Европе признали свое бессилие перед Россией

El Confidencial: Испания импортирует из России рекордные объемы сжиженного природного газа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Власти Евросоюза и Испании оказались бессильны из-за увеличения закупок российского сжиженного природного газа, против которого не было введено никаких ограничений, сообщает испанская газета El Confidencial.
По информации издания, именно Испания оказалась европейским лидером по импорту СПГ из России.
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"Российский газ в изобилии течет в Испанию. Ни правительство, ни Брюссель не знают, как это остановить. <...> Страна увеличила закупки этого топлива на 84% с начала российской спецоперации на Украине. Ежемесячные статистические бюллетени Enagás за первые два месяца этого года показывают рост на 172% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Неудобная реальность, которая вызвала реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе", — заметил автор статьи Лукас Прото.
Журналист добавил, что европейские власти попытались надавить на испанских импортеров топлива, несмотря на то, что российский СПГ не ограничен западными санкциями.
«
"Реальность такова, что как в Испании, так и в остальной части ЕС нет никакого механизма, чтобы остановить поток углеводородов на континент. Импортеры — частные компании, и сделки полностью легальны", — пояснил автор.
По его словам, растущая привлекательность российского СПГ отразилась на всем Европейском Союзе. Импорт этого топлива резко вырос до 19,25 миллиардов кубометров в 2022 году по сравнению с 14 миллиардами кубометров, закупленных в 2021 году.
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