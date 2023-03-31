https://ria.ru/20230331/fondy-1862252825.html
ФРП в Нижегородской области будут работать по-новому
ФРП в Нижегородской области будут работать по-новому - РИА Новости, 31.03.2023
ФРП в Нижегородской области будут работать по-новому
Федеральный и нижегородский региональный Фонды развития промышленности (ФРП) заключили соглашение о совместном финансировании проектов на новых условиях,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:13
2023-03-31T18:13
2023-03-31T18:16
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
фонд развития промышленности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Федеральный и нижегородский региональный Фонды развития промышленности (ФРП) заключили соглашение о совместном финансировании проектов на новых условиях, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония подписания состоялась в рамках совещания, где были подведены итоги развития промышленности Нижегородской области в 2022 году и обозначены задачи на 2023 год. Согласно подписанному документу, доля средств федерального ФРП при софинансировании проектов составит 90%, а регионального фонда – 10%. Подписи под документом в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поставили директор ФРП Роман Петруца и директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Илья Тихонов. "Сотрудничество с Федеральным фондом развития промышленности очень важно для Нижегородской области - одного из крупнейших индустриальных регионов страны. Мы, в свою очередь, также принимаем решения по региональному фонду. В 2022 году он был докапитализирован до 1 миллиарда рублей. Благодаря этому были разработаны две региональные программы. В прошлом году одобрено 70 заявок - это рекордный результат. Сегодняшнее соглашение дает возможность не сбавлять темп работы, а, наоборот, его наращивать. Это необходимо для будущего региона и страны в целом. Приглашаю наши промышленные предприятия, предпринимателей, руководителей активно участвовать в программах поддержки и двигаться вперед", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В свою очередь Петруца отметил, что ФРП Нижегородской области первым из региональных фондов подписал соглашение об увеличении федеральной доли софинансирования совместных займов. "Федеральная доля увеличивается с 70 до 90%. Это позволит регионам еще проще привлекать инвестиции. Если регфонд, например, предоставит займы по программам совместного финансирования на общую сумму в 350 миллионов рублей, то за счет федерального "плеча" еще в 3,15 миллиарда рублей экономика субъекта может получить поддержку в сумме 3,5 миллиарда рублей. На эти деньги можно помочь десяткам промышленных предприятий, что внесет ощутимый вклад в развитие региона", – приводятся в сообщении слова директора ФРП. Директор нижегородского Фонда развития промышленности отметил, что программы льготного заемного финансирования востребованы среди местных промышленных предприятий. "В регионе достаточно много компаний, которые нацелены на создание производств импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Государственная поддержка подобных проектов позволит увеличить инвестиционную активность в регионе и окажет положительное влияние на экономику Нижегородской области", - сказал Тихонов. Кроме того, принято решение об увеличении максимальной суммы займа со 100 миллионов до 200 миллионов рублей по федеральным программам совместного финансирования проектов. Такой формат софинансирования возможен в рамках программ "Проекты развития", "Комплектующие изделия" и "Производительность труда".
https://ria.ru/20230313/investitsii-1857562485.html
https://ria.ru/20230314/byudzhet-1857808023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, глеб никитин, фонд развития промышленности
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Фонд развития промышленности
ФРП в Нижегородской области будут работать по-новому
Фонды развития промышленности в Нижегородской области будут работать по-новому
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости.
Федеральный и нижегородский региональный Фонды развития промышленности (ФРП) заключили соглашение о совместном финансировании проектов на новых условиях, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Церемония подписания состоялась в рамках совещания, где были подведены итоги развития промышленности Нижегородской области
в 2022 году и обозначены задачи на 2023 год.
Согласно подписанному документу, доля средств федерального ФРП при софинансировании проектов составит 90%, а регионального фонда – 10%. Подписи под документом в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
поставили директор ФРП Роман Петруца и директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Илья Тихонов.
"Сотрудничество с Федеральным фондом развития промышленности очень важно для Нижегородской области - одного из крупнейших индустриальных регионов страны. Мы, в свою очередь, также принимаем решения по региональному фонду. В 2022 году он был докапитализирован до 1 миллиарда рублей. Благодаря этому были разработаны две региональные программы. В прошлом году одобрено 70 заявок - это рекордный результат. Сегодняшнее соглашение дает возможность не сбавлять темп работы, а, наоборот, его наращивать. Это необходимо для будущего региона и страны в целом. Приглашаю наши промышленные предприятия, предпринимателей, руководителей активно участвовать в программах поддержки и двигаться вперед", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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В свою очередь Петруца отметил, что ФРП Нижегородской области первым из региональных фондов подписал соглашение об увеличении федеральной доли софинансирования совместных займов. "Федеральная доля увеличивается с 70 до 90%. Это позволит регионам еще проще привлекать инвестиции. Если регфонд, например, предоставит займы по программам совместного финансирования на общую сумму в 350 миллионов рублей, то за счет федерального "плеча" еще в 3,15 миллиарда рублей экономика субъекта может получить поддержку в сумме 3,5 миллиарда рублей. На эти деньги можно помочь десяткам промышленных предприятий, что внесет ощутимый вклад в развитие региона", – приводятся в сообщении слова директора ФРП.
Директор нижегородского Фонда развития промышленности
отметил, что программы льготного заемного финансирования востребованы среди местных промышленных предприятий. "В регионе достаточно много компаний, которые нацелены на создание производств импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Государственная поддержка подобных проектов позволит увеличить инвестиционную активность в регионе и окажет положительное влияние на экономику Нижегородской области", - сказал Тихонов.
Кроме того, принято решение об увеличении максимальной суммы займа со 100 миллионов до 200 миллионов рублей по федеральным программам совместного финансирования проектов. Такой формат софинансирования возможен в рамках программ "Проекты развития", "Комплектующие изделия" и "Производительность труда".
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