https://ria.ru/20230331/finlyandiya-1862205165.html

В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО

В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.03.2023

В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России и Москва будет оценивать... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:54

2023-03-31T15:54

2023-03-31T15:54

финляндия

антти кайкконен

нато

россия

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России и Москва будет оценивать финскую позицию в НАТО прежде, чем предпринимать ответные шаги. "Членство в НАТО – это оборонительное решение для Финляндии. Мы хотим обеспечить собственную безопасность, мир, свободу. Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", - сказал Кайкконен в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE. Глава финского МИД Пекка Хаависто также не думает, что членство Финляндии в НАТО вызовет резкую реакцию со стороны российских властей. "Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается… Конечно, мы должны продолжать контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций. В настоящее время также возможны кибер- и гибридные воздействия. Хорошо быть готовым ко всему этому", - считает Хаависто. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.

https://ria.ru/20230331/nato-1861999933.html

https://ria.ru/20230329/statya-1861720213.html

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финляндия, антти кайкконен, нато, россия, пекка хаависто, в мире