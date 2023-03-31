https://ria.ru/20230331/finlyandiya-1862205165.html
В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО
В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России и Москва будет оценивать... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:54
2023-03-31T15:54
2023-03-31T15:54
финляндия
антти кайкконен
нато
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пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России и Москва будет оценивать финскую позицию в НАТО прежде, чем предпринимать ответные шаги. "Членство в НАТО – это оборонительное решение для Финляндии. Мы хотим обеспечить собственную безопасность, мир, свободу. Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", - сказал Кайкконен в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE. Глава финского МИД Пекка Хаависто также не думает, что членство Финляндии в НАТО вызовет резкую реакцию со стороны российских властей. "Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается… Конечно, мы должны продолжать контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций. В настоящее время также возможны кибер- и гибридные воздействия. Хорошо быть готовым ко всему этому", - считает Хаависто. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.
https://ria.ru/20230331/nato-1861999933.html
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финляндия, антти кайкконен, нато, россия, пекка хаависто, в мире
Финляндия, Антти Кайкконен, НАТО, Россия, Пекка Хаависто, В мире
В Хельсинки оценили возможную реакцию Москвы на членство Финляндии в НАТО
В Хельсинки не видят причин для беспокойства Москвы из-за членства Финляндии в НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России и Москва будет оценивать финскую позицию в НАТО прежде, чем предпринимать ответные шаги.
"Членство в НАТО – это оборонительное решение для Финляндии. Мы хотим обеспечить собственную безопасность, мир, свободу. Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", - сказал Кайкконен в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Власти Финляндии заявили, что ждут в НАТО Швецию
Глава финского МИД Пекка Хаависто
также не думает, что членство Финляндии в НАТО вызовет резкую реакцию со стороны российских властей.
"Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается… Конечно, мы должны продолжать контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций. В настоящее время также возможны кибер- и гибридные воздействия. Хорошо быть готовым ко всему этому", - считает Хаависто.
В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.
США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО