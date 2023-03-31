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В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю - РИА Новости, 31.03.2023
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Хорошие новости
 
11:18 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/filya-1862063845.html
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю - РИА Новости, 31.03.2023
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю
"Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:18
2023-03-31T11:18
хорошие новости
происшествия
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. "Этому серьёзному товарищу оказали помощь спасатели в Биробиджане. Пожилые люди вызвали МЧС России, так как их кот Филя застрял на дереве на высоте второго этажа, свесившись вниз в раздвоенной ветке. Ситуацию осложняли провода электропередачи, проходящие рядом", - сообщили сотрудники главка. По данным местного управления МЧС, бойцы добрались до Фили по трехколенной лестнице и спилили ветку, на которой висело животное, рискуя задохнуться. "Хозяева натянули снизу полог и поймали падающего любимца. Семейная пара горячо поблагодарила спасателей за неравнодушие", - заключили спасатели.
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происшествия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на дереве на высоте второго этажа

© Фото : МЧС ЕАОКот Филя из Биробиджана
Кот Филя из Биробиджана - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : МЧС ЕАО
Кот Филя из Биробиджана
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк.
"Этому серьёзному товарищу оказали помощь спасатели в Биробиджане. Пожилые люди вызвали МЧС России, так как их кот Филя застрял на дереве на высоте второго этажа, свесившись вниз в раздвоенной ветке. Ситуацию осложняли провода электропередачи, проходящие рядом", - сообщили сотрудники главка.
По данным местного управления МЧС, бойцы добрались до Фили по трехколенной лестнице и спилили ветку, на которой висело животное, рискуя задохнуться.
"Хозяева натянули снизу полог и поймали падающего любимца. Семейная пара горячо поблагодарила спасателей за неравнодушие", - заключили спасатели.
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Хорошие новостиПроисшествияБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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