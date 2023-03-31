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В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю - РИА Новости, 31.03.2023
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю
"Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:18
2023-03-31T11:18
2023-03-31T11:18
хорошие новости
происшествия
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. "Этому серьёзному товарищу оказали помощь спасатели в Биробиджане. Пожилые люди вызвали МЧС России, так как их кот Филя застрял на дереве на высоте второго этажа, свесившись вниз в раздвоенной ветке. Ситуацию осложняли провода электропередачи, проходящие рядом", - сообщили сотрудники главка. По данным местного управления МЧС, бойцы добрались до Фили по трехколенной лестнице и спилили ветку, на которой висело животное, рискуя задохнуться. "Хозяева натянули снизу полог и поймали падающего любимца. Семейная пара горячо поблагодарила спасателей за неравнодушие", - заключили спасатели.
https://ria.ru/20230327/kosulya-1860908916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю
В Биробиджане сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на дереве на высоте второго этажа