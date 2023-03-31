https://ria.ru/20230331/filya-1862063845.html

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю - РИА Новости, 31.03.2023

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли "серьезного" кота Филю

"Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:18

2023-03-31T11:18

2023-03-31T11:18

хорошие новости

происшествия

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Серьезного" кота по кличке Филя спасли от гибели сотрудники МЧС в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает региональный главк. "Этому серьёзному товарищу оказали помощь спасатели в Биробиджане. Пожилые люди вызвали МЧС России, так как их кот Филя застрял на дереве на высоте второго этажа, свесившись вниз в раздвоенной ветке. Ситуацию осложняли провода электропередачи, проходящие рядом", - сообщили сотрудники главка. По данным местного управления МЧС, бойцы добрались до Фили по трехколенной лестнице и спилили ветку, на которой висело животное, рискуя задохнуться. "Хозяева натянули снизу полог и поймали падающего любимца. Семейная пара горячо поблагодарила спасателей за неравнодушие", - заключили спасатели.

https://ria.ru/20230327/kosulya-1860908916.html

биробиджан

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Влада Копылова

происшествия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)