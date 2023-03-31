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Трихолог объяснила, как сушить голову феном без вреда для волос
Трихолог объяснила, как сушить голову феном без вреда для волос - РИА Новости, 31.03.2023
Трихолог объяснила, как сушить голову феном без вреда для волос
Современный фен может навредить волосам только если использовать его неправильно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:10
2023-03-31T02:10
2023-03-31T02:10
общество
юлия нагайцева
волосы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Современный фен может навредить волосам только если использовать его неправильно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Она назвала щадящий метод сушки головы.Представление о негативном влиянии фена на волосы устарело, оно появилось тогда, когда принцип действия этого прибора основывался главным образом на нагревании воздуха специальной спиралью, считает Нагайцева.По ее словам, при сушке волос современным феном нужно соблюдать только одно правило безопасности."Не надо выставлять максимальную температуру. Это касается даже не столько стержней волос, сколько кожи головы: очень часто, когда пытаются быстро высушить голову и используют высокую температуру, пересушивают кожу", – пояснила Нагайцева.Сушка волос с помощью высокой температуры, а не потока воздуха, может привести к появлению перхоти и даже ожогу, добавила она.При правильном выборе режима работы фена нанесение на голову термозащитных средств необязательно, продолжила трихолог."Термозащита создает пленку на поверхности волос, но эту же пленку создают и бальзамы, и несмываемые флюиды, все они направлены на защиту стержней волос", – сказала Нагайцева.Дополнительная термозащита нужна в том случае, если вы используете плойки или утюжки, уточнила она.Людям, которые моют голову перед сном, трихолог советует всегда подсушивать волосы феном, хотя бы в прикорневой зоне."Есть люди, которые после мытья головы ложатся спать с мокрыми волосами. Это не очень хорошо, потому что мокнет подушка и повышается влажность. Кроме того, волосы высыхают неравномерно, и там, где они дольше всего сохнут, создается подходящая среда для патогенной микрофлоры", – предупредила Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.
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https://ria.ru/20220813/sedina-1809328959.html
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общество, юлия нагайцева, волосы
Общество, Юлия Нагайцева, Волосы
Трихолог объяснила, как сушить голову феном без вреда для волос
Трихолог Нагайцева: фен нельзя включать на максимальную температуру, чтобы сберечь волосы
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Современный фен может навредить волосам только если использовать его неправильно, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Она назвала щадящий метод сушки головы.
Представление о негативном влиянии фена на волосы устарело, оно появилось тогда, когда принцип действия этого прибора основывался главным образом на нагревании воздуха специальной спиралью, считает Нагайцева.
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"Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и шпарил горячий воздух. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам", – отметила врач.
По ее словам, при сушке волос современным феном нужно соблюдать только одно правило безопасности.
"Не надо выставлять максимальную температуру. Это касается даже не столько стержней волос, сколько кожи головы: очень часто, когда пытаются быстро высушить голову и используют высокую температуру, пересушивают кожу", – пояснила Нагайцева.
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Сушка волос с помощью высокой температуры, а не потока воздуха, может привести к появлению перхоти и даже ожогу, добавила она.
При правильном выборе режима работы фена нанесение на голову термозащитных средств необязательно, продолжила трихолог.
"Термозащита создает пленку на поверхности волос, но эту же пленку создают и бальзамы, и несмываемые флюиды, все они направлены на защиту стержней волос", – сказала Нагайцева.
Дополнительная термозащита нужна в том случае, если вы используете плойки или утюжки, уточнила она.
Людям, которые моют голову перед сном, трихолог советует всегда подсушивать волосы феном, хотя бы в прикорневой зоне.
"Есть люди, которые после мытья головы ложатся спать с мокрыми волосами. Это не очень хорошо, потому что мокнет подушка и повышается влажность. Кроме того, волосы высыхают неравномерно, и там, где они дольше всего сохнут, создается подходящая среда для патогенной микрофлоры", – предупредила Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.
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