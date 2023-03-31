https://ria.ru/20230331/es-1862028706.html
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 31.03.2023
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:29
2023-03-31T09:29
2023-03-31T10:11
украина
россия
венгрия
виктор орбан
сергей лавров
петер сийярто
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БУДАПЕШТ, 31 мар — РИА Новости. Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. "Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", — отметил Орбан. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружение Киеву с территории страны. Глава МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через регион стали бы законной военной целью для России. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856845497.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, венгрия, виктор орбан, сергей лавров, петер сийярто, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, В мире
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан заявил о готовности ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину
БУДАПЕШТ, 31 мар — РИА Новости.
Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
.
«
"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину. — Прим. ред.) или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", — сказал он.
Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине.
"Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", — отметил Орбан.
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружение Киеву с территории страны. Глава МИД Петер Сийярто
объяснял, что Будапешт
стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через регион стали бы законной военной целью для России.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО