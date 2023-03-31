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В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 31.03.2023
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10:49 31.03.2023 (обновлено: 11:02 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/energiya-1862049308.html
В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества
В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 31.03.2023
В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества
Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области, где из-за непогоды без электричества в настоящее время остаются свыше 30 тысяч человек, сообщил РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:49
2023-03-31T11:02
происшествия
ростовская область
жкх
россия
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области, где из-за непогоды без электричества в настоящее время остаются свыше 30 тысяч человек, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. "Сейчас у нас порядка 30-35 тысяч человек без электроснабжения", - сказал Грабчак, комментируя ход восстановительных работ. По данным Минэнерго, это почти 15 тысяч домовладений. Сейчас энергетики фиксируют повреждения на более 50 линий электропередачи, свыше 750 трансформаторных питающих подстанций находятся без энергоснабжения. "В 95 населенных пунктах ощущается нехватка энергоснабжения", - отметил замминистра энергетики. Он сообщил, что ход восстановительных работ осложняется продолжающимися неблагоприятными погодными условиями. "В течение суток постараемся всех восстановить", - сказал Грабчак. По его словам, в восстановительных работах задействовано порядка 70 бригад.
https://ria.ru/20230331/trassa-1862048546.html
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происшествия, ростовская область, жкх, россия, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Ростовская область, ЖКХ, Россия, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества

В Ростовской области свыше 30 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области, где из-за непогоды без электричества в настоящее время остаются свыше 30 тысяч человек, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны
10:44
"Сейчас у нас порядка 30-35 тысяч человек без электроснабжения", - сказал Грабчак, комментируя ход восстановительных работ.
По данным Минэнерго, это почти 15 тысяч домовладений. Сейчас энергетики фиксируют повреждения на более 50 линий электропередачи, свыше 750 трансформаторных питающих подстанций находятся без энергоснабжения. "В 95 населенных пунктах ощущается нехватка энергоснабжения", - отметил замминистра энергетики.
Он сообщил, что ход восстановительных работ осложняется продолжающимися неблагоприятными погодными условиями.
"В течение суток постараемся всех восстановить", - сказал Грабчак. По его словам, в восстановительных работах задействовано порядка 70 бригад.
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