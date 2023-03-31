https://ria.ru/20230331/ekonomika-1862173031.html
Россия против злоупотребления положением в экономике
Россия против злоупотребления положением в экономике - РИА Новости, 31.03.2023
Россия против злоупотребления положением в экономике
Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:50
2023-03-31T14:50
2023-03-31T14:50
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россия против злоупотребления положением в экономике
Россия будет снижать возможность злоупотреблений в экономике "недружественными" странами