https://ria.ru/20230331/ekonomika-1862173031.html

Россия против злоупотребления положением в экономике

Россия против злоупотребления положением в экономике - РИА Новости, 31.03.2023

Россия против злоупотребления положением в экономике

Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия