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Россия против злоупотребления положением в экономике - РИА Новости, 31.03.2023
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14:50 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/ekonomika-1862173031.html
Россия против злоупотребления положением в экономике
Россия против злоупотребления положением в экономике - РИА Новости, 31.03.2023
Россия против злоупотребления положением в экономике
Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:50
2023-03-31T14:50
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
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Дарья Буймова
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россия против злоупотребления положением в экономике

Россия будет снижать возможность злоупотреблений в экономике "недружественными" странами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет содействовать снижению возможностей "недружественных" стран злоупотреблять своим положением в сферах мировой экономики, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ.
"Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении", - говорится в документе.
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