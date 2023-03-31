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В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 31.03.2023
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20:40 31.03.2023 (обновлено: 20:45 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/dvizhenie-1862278473.html
В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 31.03.2023
В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон"
Автомобильное движение по трассе М-4 "Дон", на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, временно перекрытое из-за снежного циклона, полностью... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:40
2023-03-31T20:45
авто
ростовская область
каменск-шахтинский
красный сулин
автодор
гибдд мвд рф
трасса м-4 "дон"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автомобильное движение по трассе М-4 "Дон", на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, временно перекрытое из-за снежного циклона, полностью восстановлено, говорится в сообщении "Автодора". "Движение по М-4 "Дон" в Ростовской области открыто в обоих направлениях. Автомобилисты могут в штатном режиме проехать по М-4 "Дон" в Ростовской области", - отметили в госкомпании. "В результате взаимодействия с региональными властями, ГИБДД, волонтерами, проезжая часть на участке с 907-го по 983-й км М-4 "Дон" очищена от снега. Движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы. Работы по ликвидации последствий снегопада удалось выполнить значительно быстрее первоначального прогноза", - добавили в "Автодоре". По данным управления ГИБДД России по региону, на участке с 905 по 944 километр транспорт движется "плотным потоком". "Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям", - отмечается в сообщении ведомства.Губернатор региона Василий Голубев также сообщил, что по состоянию на 19.00 мск в некоторых местах на трассах затрудненность движения все еще сохраняется, на сложных участках налажено реверсивное движение."В регулировке ситуации на дороге задействованы 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать МЧС и другие службы. Поставлена задача восстановить функционирование трасс в нормальном режиме к исходу суток", - написал он в своем телеграм-канале.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто.
https://ria.ru/20230331/toplivo-1862227096.html
https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html
ростовская область
каменск-шахтинский
красный сулин
трасса м-4 "дон"
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авто, ростовская область, каменск-шахтинский, красный сулин, автодор, гибдд мвд рф, трасса м-4 "дон"
Авто, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Автодор, ГИБДД МВД РФ, Трасса М-4 "Дон"
В Ростовской области восстановили движение по трассе М-4 "Дон"

Автомобильное движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановили

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автомобильное движение по трассе М-4 "Дон", на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, временно перекрытое из-за снежного циклона, полностью восстановлено, говорится в сообщении "Автодора".
"Движение по М-4 "Дон" в Ростовской области открыто в обоих направлениях. Автомобилисты могут в штатном режиме проехать по М-4 "Дон" в Ростовской области", - отметили в госкомпании.
"В результате взаимодействия с региональными властями, ГИБДД, волонтерами, проезжая часть на участке с 907-го по 983-й км М-4 "Дон" очищена от снега. Движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы. Работы по ликвидации последствий снегопада удалось выполнить значительно быстрее первоначального прогноза", - добавили в "Автодоре".
По данным управления ГИБДД России по региону, на участке с 905 по 944 километр транспорт движется "плотным потоком". "Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям", - отмечается в сообщении ведомства.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Губернатор региона Василий Голубев также сообщил, что по состоянию на 19.00 мск в некоторых местах на трассах затрудненность движения все еще сохраняется, на сложных участках налажено реверсивное движение.
"В регулировке ситуации на дороге задействованы 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать МЧС и другие службы. Поставлена задача восстановить функционирование трасс в нормальном режиме к исходу суток", - написал он в своем телеграм-канале.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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АвтоРостовская областьКаменск-ШахтинскийКрасный СулинАвтодорГИБДД МВД РФТрасса М-4 "Дон"
 
 
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