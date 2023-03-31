https://ria.ru/20230331/dtp-1862248426.html

В Кузбассе автомобиль въехал в грузовик и в дерево, двое человек погибли

В Кузбассе автомобиль въехал в грузовик и в дерево, двое человек погибли - РИА Новости, 31.03.2023

В Кузбассе автомобиль въехал в грузовик и в дерево, двое человек погибли

Внедорожник на трассе в Кузбассе сначала въехал в двигавшуюся впереди "Газель", а затем сошел с трассы и наехал на дерево, погибли два человека, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:02

2023-03-31T18:02

2023-03-31T18:02

происшествия

авто

кемеровская область

новокузнецк

дтп

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КЕМЕРОВО, 31 мар - РИА Новости. Внедорожник на трассе в Кузбассе сначала въехал в двигавшуюся впереди "Газель", а затем сошел с трассы и наехал на дерево, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Уточняется, что сообщение о ДТП на 41 километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск" поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Беловский" около 18.20 (14.20 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лексус RX-400" не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся впереди него грузовиком "Газель", после чего слетел с проезжей части и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир "Лексуса" получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html

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происшествия, авто, кемеровская область, новокузнецк, дтп, россия