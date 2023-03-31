https://ria.ru/20230331/dtp-1862037540.html

В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы

В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы - РИА Новости, 31.03.2023

В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы

Грузовой автомобиль врезался в здание горбольницы №1 Миасса, есть пострадавший, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:13

2023-03-31T10:13

2023-03-31T10:13

происшествия

авто

миасс

россия

челябинская область

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в здание горбольницы №1 Миасса, есть пострадавший, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области. ДТП произошло 31 марта в 07.50 (05.50 мск) в Миассе. На странице УГИБДД в соцсети "ВКонтакте" размещено видео, на котором виден грузовик, въехавший в стену больницы, он был гружен бутылями с водой, которые оказались разбросаны около места аварии. "По предварительным данным, водитель большегруза при отказе тормозов совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia, после чего совершил столкновение с препятствием – зданием горбольницы №1 Миасса", - говорится в сообщении. Предварительно, водитель иномарки получил телесные повреждения, уточняет УГИБДД.

https://ria.ru/20230330/dtp-1861930996.html

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происшествия, авто, миасс, россия, челябинская область, угибдд, дтп