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В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы - РИА Новости, 31.03.2023
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10:13 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dtp-1862037540.html
В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы
В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы - РИА Новости, 31.03.2023
В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы
Грузовой автомобиль врезался в здание горбольницы №1 Миасса, есть пострадавший, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:13
2023-03-31T10:13
происшествия
авто
миасс
россия
челябинская область
угибдд
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в здание горбольницы №1 Миасса, есть пострадавший, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области. ДТП произошло 31 марта в 07.50 (05.50 мск) в Миассе. На странице УГИБДД в соцсети "ВКонтакте" размещено видео, на котором виден грузовик, въехавший в стену больницы, он был гружен бутылями с водой, которые оказались разбросаны около места аварии. "По предварительным данным, водитель большегруза при отказе тормозов совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia, после чего совершил столкновение с препятствием – зданием горбольницы №1 Миасса", - говорится в сообщении. Предварительно, водитель иномарки получил телесные повреждения, уточняет УГИБДД.
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происшествия, авто, миасс, россия, челябинская область, угибдд, дтп
Происшествия, Авто, Миасс, Россия, Челябинская область, УГИБДД, ДТП
В челябинском Миассе грузовик врезался в здание горбольницы

В Челябинской области грузовик врезался в здание горбольницы в Миассе, есть пострадавший

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в здание горбольницы №1 Миасса, есть пострадавший, сообщила пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области.
ДТП произошло 31 марта в 07.50 (05.50 мск) в Миассе. На странице УГИБДД в соцсети "ВКонтакте" размещено видео, на котором виден грузовик, въехавший в стену больницы, он был гружен бутылями с водой, которые оказались разбросаны около места аварии.
"По предварительным данным, водитель большегруза при отказе тормозов совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia, после чего совершил столкновение с препятствием – зданием горбольницы №1 Миасса", - говорится в сообщении.
Предварительно, водитель иномарки получил телесные повреждения, уточняет УГИБДД.
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