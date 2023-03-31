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В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу - РИА Новости, 31.03.2023
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15:41 31.03.2023 (обновлено: 15:51 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/draka-1862200285.html
В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу
В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу - РИА Новости, 31.03.2023
В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу
Потасовка между депутатами произошла в парламенте Армении, в результате один парламентарий доставлен в отделение полиции, другой - в медцентр, сообщил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:41
2023-03-31T15:51
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ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Потасовка между депутатами произошла в парламенте Армении, в результате один парламентарий доставлен в отделение полиции, другой - в медцентр, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абрамян. "В Следственный комитет поступило сообщение об инциденте между депутатами в Национальном Собрании. На месте находятся следователи, проводятся мероприятия, направленные на выяснение предварительных обстоятельств происшествия. На данный момент могу лишь сказать, что одного депутата доставили в отделение полиции, другого - в медучреждение за медицинской помощью", - написал Абрамян в соцсетях. Рубен Меликян, адвокат депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Мгера Саакяна, заявил, что его клиент ударил представляющего правящую фракцию "Гражданский договор" (ГД) главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна в целях самообороны. Ранее глава правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян написал в соцсетях, что во время закрытого заседания парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Саакян набросился на провластного главу комиссии Владимира Варданяна и нанес ему телесные повреждения. Депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, в свою очередь, заявил, что конфликт спровоцировал сам глава комиссии по государственно-правовым вопросам. Он обвинил полицию в несоразмерном применении силы во время задержания оппозиционного депутат. Сагателян также добавил, что "очередная провокация, организованная депутатами фракции "Гражданский договор", направлена на отвлечение внимания общества от факта продвижения азербайджанских сил вглубь территории Армении".
https://ria.ru/20230324/draka-1860481407.html
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html
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в мире, армения
В мире, Армения
В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу

В парламенте Армении подрались депутаты, один доставлен в больницу

© SputnikВладимир Варданян на заседании парламента Армении
Владимир Варданян на заседании парламента Армении - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Sputnik
Владимир Варданян на заседании парламента Армении
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ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Потасовка между депутатами произошла в парламенте Армении, в результате один парламентарий доставлен в отделение полиции, другой - в медцентр, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абрамян.
"В Следственный комитет поступило сообщение об инциденте между депутатами в Национальном Собрании. На месте находятся следователи, проводятся мероприятия, направленные на выяснение предварительных обстоятельств происшествия. На данный момент могу лишь сказать, что одного депутата доставили в отделение полиции, другого - в медучреждение за медицинской помощью", - написал Абрамян в соцсетях.
Кадр видео потасовки в грузинском парламенте
Грузинские депутаты подрались в парламенте
24 марта, 18:17
Рубен Меликян, адвокат депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Мгера Саакяна, заявил, что его клиент ударил представляющего правящую фракцию "Гражданский договор" (ГД) главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна в целях самообороны.
Ранее глава правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян написал в соцсетях, что во время закрытого заседания парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Саакян набросился на провластного главу комиссии Владимира Варданяна и нанес ему телесные повреждения.
Депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, в свою очередь, заявил, что конфликт спровоцировал сам глава комиссии по государственно-правовым вопросам. Он обвинил полицию в несоразмерном применении силы во время задержания оппозиционного депутат. Сагателян также добавил, что "очередная провокация, организованная депутатами фракции "Гражданский договор", направлена на отвлечение внимания общества от факта продвижения азербайджанских сил вглубь территории Армении".
Турецкие депутаты подрались на дебатах по бюджету - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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