https://ria.ru/20230331/dostup-1862247204.html

Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ

Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ - РИА Новости, 31.03.2023

Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ

Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами, заявила официальный... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:59

2023-03-31T17:59

2023-03-31T18:06

россия

в мире

москва

екатеринбург

дмитрий песков

мария захарова

мария пейчинович-бурич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В соответствии с нашими внутренними процедурами этот доступ, конечно, будет обеспечен", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html

россия

москва

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россия, в мире, москва, екатеринбург, дмитрий песков, мария захарова, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз