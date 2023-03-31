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Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ
Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ - РИА Новости, 31.03.2023
Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ
Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами, заявила официальный... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:59
2023-03-31T17:59
2023-03-31T18:06
россия
в мире
москва
екатеринбург
дмитрий песков
мария захарова
мария пейчинович-бурич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В соответствии с нашими внутренними процедурами этот доступ, конечно, будет обеспечен", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
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россия, в мире, москва, екатеринбург, дмитрий песков, мария захарова, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
Россия, В мире, Москва, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Мария Пейчинович-Бурич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ
Захарова: Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу