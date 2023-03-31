https://ria.ru/20230331/dorogi-1862096641.html

Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.03.2023

Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:10

2023-03-31T12:10

2023-03-31T12:10

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В сообщении уточняется, что ремонтные работы начнутся в конце апреля, когда в регионе установится плюсовая температура воздуха."Ежегодно у нас большие объемы работ - в этом году планируем заменить больше 1,5 тысячи километров покрытия на дорогах. Программа ремонта формировалась с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличия социально значимых объектов рядом, также учитывались предложения жителей региона", — цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.Программа ремонта будет опубликована на сайте Минтранса Подмосковья в ближайшее время, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230330/traktory-1861828394.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

алексей гержик, московская область (подмосковье)