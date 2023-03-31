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Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:10 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dorogi-1862096641.html
Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.03.2023
Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:10
2023-03-31T12:10
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В сообщении уточняется, что ремонтные работы начнутся в конце апреля, когда в регионе установится плюсовая температура воздуха."Ежегодно у нас большие объемы работ - в этом году планируем заменить больше 1,5 тысячи километров покрытия на дорогах. Программа ремонта формировалась с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличия социально значимых объектов рядом, также учитывались предложения жителей региона", — цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.Программа ремонта будет опубликована на сайте Минтранса Подмосковья в ближайшее время, добавляется в сообщении.
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алексей гержик, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье)

Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В сообщении уточняется, что ремонтные работы начнутся в конце апреля, когда в регионе установится плюсовая температура воздуха.
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"Ежегодно у нас большие объемы работ - в этом году планируем заменить больше 1,5 тысячи километров покрытия на дорогах. Программа ремонта формировалась с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличия социально значимых объектов рядом, также учитывались предложения жителей региона", — цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Гержика.
Программа ремонта будет опубликована на сайте Минтранса Подмосковья в ближайшее время, добавляется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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