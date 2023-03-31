https://ria.ru/20230331/donetsk-1862228374.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:53

2023-03-31T16:53

2023-03-31T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины