https://ria.ru/20230331/donetsk-1862198164.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.03.2023

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Подросток получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:35

2023-03-31T15:35

2023-03-31T15:35

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Осоавиахима в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, оон