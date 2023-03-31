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В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.03.2023
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15:35 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862198164.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.03.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Подросток получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:35
2023-03-31T15:35
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Осоавиахима в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, оон
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, ООН
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Осоавиахима в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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