Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 12.05 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.