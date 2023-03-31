Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 31.03.2023 (обновлено: 11:20 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862060508.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:12
2023-03-31T11:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d7c8595db1c57e14abbb882198580d9.jpg
ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ранее в 10.35 мск украинские военные выпустили по указанному району города 10 ракет из РСЗО.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862045664.html
https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html
донецк
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749390_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d72745cb11b6305ed581368ee183062f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Киев
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
ВСУ обстреляли ночью три города и два села в Херсонской области
10:35
Ранее в 10.35 мск украинские военные выпустили по указанному району города 10 ракет из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала