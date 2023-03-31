Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее в 10.35 мск украинские военные выпустили по указанному району города 10 ракет из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.