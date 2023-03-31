https://ria.ru/20230331/donetsk-1862060508.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

киев

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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ранее в 10.35 мск украинские военные выпустили по указанному району города 10 ракет из РСЗО.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230331/obstrel-1862045664.html

https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, киев