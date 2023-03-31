https://ria.ru/20230331/dominirovanie-1862173327.html

Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США

Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США - РИА Новости, 31.03.2023

Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США

РФ будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США в мире, созданию условий для отказа от гегемонистских амбиций, следует из... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

2023-03-31T14:50

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сша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США в мире, созданию условий для отказа от гегемонистских амбиций, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861686645.html

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