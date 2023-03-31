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Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США - РИА Новости, 31.03.2023
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14:50 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dominirovanie-1862173327.html
Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США
Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США - РИА Новости, 31.03.2023
Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США
РФ будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США в мире, созданию условий для отказа от гегемонистских амбиций, следует из... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:50
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россия
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США в мире, созданию условий для отказа от гегемонистских амбиций, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861686645.html
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россия, сша
Россия, США
Россия будет уделять внимание устранению рудиментов доминирования США

В новая Концепции внешней политики уделят внимание устранению рудиментов доминирования США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США в мире, созданию условий для отказа от гегемонистских амбиций, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.
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