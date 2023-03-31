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Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2023
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16:13 31.03.2023 (обновлено: 16:40 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2023
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование
Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:13
2023-03-31T16:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. Исследование проводилось в середине прошлого года. Долги есть у 23,1 процента домохозяйств. При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3 процента домохозяйств, автокредиты — у 4 процентов, потребительские кредиты — у 10,5 процента, кредитные карты — у 6,4 процента, микрозаймы — у 0,6 процента, долги частным лицам — у 4,6 процента. По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — сто тысяч рублей, по кредитным картам — 30 тысяч рублей, по микрозаймам — 25 тысяч рублей, а по долгам частным лицам — девять тысяч рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование

Центробанк: в 2022 году долги имелись менее чем у четверти российских домохозяйств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.
Исследование проводилось в середине прошлого года.
Долги есть у 23,1 процента домохозяйств.
При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3 процента домохозяйств, автокредиты — у 4 процентов, потребительские кредиты — у 10,5 процента, кредитные карты — у 6,4 процента, микрозаймы — у 0,6 процента, долги частным лицам — у 4,6 процента.
По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — сто тысяч рублей, по кредитным картам — 30 тысяч рублей, по микрозаймам — 25 тысяч рублей, а по долгам частным лицам — девять тысяч рублей.
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