https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html

Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование

Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2023

Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование

Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:13

2023-03-31T16:13

2023-03-31T16:40

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. Исследование проводилось в середине прошлого года. Долги есть у 23,1 процента домохозяйств. При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3 процента домохозяйств, автокредиты — у 4 процентов, потребительские кредиты — у 10,5 процента, кредитные карты — у 6,4 процента, микрозаймы — у 0,6 процента, долги частным лицам — у 4,6 процента. По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — сто тысяч рублей, по кредитным картам — 30 тысяч рублей, по микрозаймам — 25 тысяч рублей, а по долгам частным лицам — девять тысяч рублей.

https://ria.ru/20230313/kredit-1857429863.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия