https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2023
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование
Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:13
2023-03-31T16:13
2023-03-31T16:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. Исследование проводилось в середине прошлого года. Долги есть у 23,1 процента домохозяйств. При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3 процента домохозяйств, автокредиты — у 4 процентов, потребительские кредиты — у 10,5 процента, кредитные карты — у 6,4 процента, микрозаймы — у 0,6 процента, долги частным лицам — у 4,6 процента. По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — сто тысяч рублей, по кредитным картам — 30 тысяч рублей, по микрозаймам — 25 тысяч рублей, а по долгам частным лицам — девять тысяч рублей.
https://ria.ru/20230313/kredit-1857429863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Долги есть менее чем у четверти россиян, показало исследование
Центробанк: в 2022 году долги имелись менее чем у четверти российских домохозяйств
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.
Исследование проводилось в середине прошлого года.
Долги есть у 23,1 процента домохозяйств.
При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3 процента домохозяйств, автокредиты — у 4 процентов, потребительские кредиты — у 10,5 процента, кредитные карты — у 6,4 процента, микрозаймы — у 0,6 процента, долги частным лицам — у 4,6 процента.
По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — сто тысяч рублей, по кредитным картам — 30 тысяч рублей, по микрозаймам — 25 тысяч рублей, а по долгам частным лицам — девять тысяч рублей.
Стало известно, какие категории граждан чаще берут кредиты в России