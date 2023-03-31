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Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов

Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов - РИА Новости, 31.03.2023

Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов

Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики, заявил президент РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:32

2023-03-31T14:32

2023-03-31T15:28

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. "Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим концепцию внешней политики Российской Федерации. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности", - сказал Путин.

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