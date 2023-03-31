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Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов
Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов - РИА Новости, 31.03.2023
Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов
Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики, заявил президент РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:32
2023-03-31T14:32
2023-03-31T15:28
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. "Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим концепцию внешней политики Российской Федерации. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности", - сказал Путин.
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Путин об изменениях в Концепции внешней политики
Путин об изменениях в Концепции внешней политики
2023-03-31T14:32
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Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал причину корректировки ключевых стратегических документов
Путин объяснил корректировку стратегических документов изменениями в международной жизни