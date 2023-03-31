https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы

Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы - РИА Новости, 31.03.2023

Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы

Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:13

специальная военная операция на украине

общество

донецк

сво

спецоперация

социальные выплаты

республика крым

деньги

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие обязательства взяло на себя государство, — в материале РИА Новости.Служба, снабжение и медпомощьЖелающий записаться в добровольцы должен обратиться в военкомат. Там учтут множество обстоятельств — от психологического и физического здоровья до мотивации.Преимущество — у тех, кто прошел военную службу и обладает нужными военно-учетными специальностями.Контракт не подпишут с тем, у кого проблемы с законом: например, человек находится под предварительным следствием или есть судимость.Если все в порядке, оформляют документы. Договор можно прервать досрочно. При желании его продлить на отдых дадут 15 дней.Формой, оружием и техникой обеспечивают в воинской части. Там же все обновят по мере износа.А вот медпопощь допустимо получать за пределами части. Добровольцы могут рассчитывать на дополнительную медстраховку, помимо ОМС. А именно: изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами и медизделиями, медико-психологическую реабилитацию до 30 дней.Денежные компенсации добровольцу и роднымКроме того, предусмотрено право на статус ветерана боевых действий. Это опять же решается через военкомат по месту жительства. Если документы утрачены, там и с этим помогут.К слову, контракт — не повод для увольнения с основного рабочего места. Причем период участия в СВО зачтут в страховом стаже в двойном размере.Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового — 195 тысяч рублей. У командира взвода — 225 тысяч, командира батальона — 243 тысячи. Есть надбавки за выслугу лет. Все это не облагается налогом. От НДФЛ на срок действия контракта освобождены также все члены семьи.Если контрактник из-за ранения потерял боеспособность, выплачивают два миллиона. А за гибель членам семьи — три миллиона.Начисляют еще ежемесячную компенсацию — за инвалидность из-за травмы. Согласно закону № 306-ФЗ, инвалиду I группы — 14 тысяч рублей, II группы — семь тысяч, III группы — 2800.Предусмотрено также обязательное государственное страхование жизни и здоровья, действующее не только в зоне СВО или на территории воинской части, но и в течение года после завершения службы. При инвалидности или гибели во время выполнения боевых задач военнослужащий или его родные получат страховую выплату.При ранении сумма зависит от травмы. Тяжелое увечье — около 300 тысяч, легкое — порядка 70 тысяч. Перечень утвержден в 1998 году постановлением правительства № 855. За гибель — почти три миллиона.Дополнительно — президентская выплата. Согласно указу № 98, который вступил в силу в марте 2022-го, бойцам, получившим ранение, травму, контузию в зоне СВО, полагаются три миллиона рублей. В случае смерти — пять миллионов. Это отдельно, не связано с другими социальными пособиями. И тоже не облагается налогом.Социальная защитаСтатус ветерана боевых действий дает много льгот. В частности:У военных пенсионеров такие льготы:Также можно получить земельный участок, но пока только на региональном уровне. Например, с апреля — в Крыму. При этом воду и свет к наделам проведут за бюджетные средства. На это регион уже выделил 240 миллионов рублей.Поддержка семейРодным погибшего обязаны помочь с похоронами. При потере кормильца полагается пенсия.Запрещено выселять из ведомственного жилья — если не предоставят альтернативу. Предусмотрено право на улучшение жилищных условий. Компенсируют и расходы на коммунальные платежи.На уровне регионов — дополнительные льготы. С марта в Москве для детей участников СВО бесплатны питание в школах и техникумах, секции и кружки, детские сады — и без очереди.Помогают в столице и с поиском работы, оформлением выплат. Оказывают психологическую поддержку.По поручению президента на федеральном уровне уже в этом году должен заработать специальный государственный фонд адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Обещают индивидуальное сопровождение, комплексную социальную, медицинскую и психологическую поддержку. Отделения откроются в каждом регионе.

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html

https://ria.ru/20230224/fond-1854082112.html

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