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Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 31.03.2023 (обновлено: 08:13 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы
Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы - РИА Новости, 31.03.2023
Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы
Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:00
2023-03-31T08:13
специальная военная операция на украине
общество
донецк
сво
спецоперация
социальные выплаты
республика крым
деньги
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие обязательства взяло на себя государство, — в материале РИА Новости.Служба, снабжение и медпомощьЖелающий записаться в добровольцы должен обратиться в военкомат. Там учтут множество обстоятельств — от психологического и физического здоровья до мотивации.Преимущество — у тех, кто прошел военную службу и обладает нужными военно-учетными специальностями.Контракт не подпишут с тем, у кого проблемы с законом: например, человек находится под предварительным следствием или есть судимость.Если все в порядке, оформляют документы. Договор можно прервать досрочно. При желании его продлить на отдых дадут 15 дней.Формой, оружием и техникой обеспечивают в воинской части. Там же все обновят по мере износа.А вот медпопощь допустимо получать за пределами части. Добровольцы могут рассчитывать на дополнительную медстраховку, помимо ОМС. А именно: изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами и медизделиями, медико-психологическую реабилитацию до 30 дней.Денежные компенсации добровольцу и роднымКроме того, предусмотрено право на статус ветерана боевых действий. Это опять же решается через военкомат по месту жительства. Если документы утрачены, там и с этим помогут.К слову, контракт — не повод для увольнения с основного рабочего места. Причем период участия в СВО зачтут в страховом стаже в двойном размере.Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового — 195 тысяч рублей. У командира взвода — 225 тысяч, командира батальона — 243 тысячи. Есть надбавки за выслугу лет. Все это не облагается налогом. От НДФЛ на срок действия контракта освобождены также все члены семьи.Если контрактник из-за ранения потерял боеспособность, выплачивают два миллиона. А за гибель членам семьи — три миллиона.Начисляют еще ежемесячную компенсацию — за инвалидность из-за травмы. Согласно закону № 306-ФЗ, инвалиду I группы — 14 тысяч рублей, II группы — семь тысяч, III группы — 2800.Предусмотрено также обязательное государственное страхование жизни и здоровья, действующее не только в зоне СВО или на территории воинской части, но и в течение года после завершения службы. При инвалидности или гибели во время выполнения боевых задач военнослужащий или его родные получат страховую выплату.При ранении сумма зависит от травмы. Тяжелое увечье — около 300 тысяч, легкое — порядка 70 тысяч. Перечень утвержден в 1998 году постановлением правительства № 855. За гибель — почти три миллиона.Дополнительно — президентская выплата. Согласно указу № 98, который вступил в силу в марте 2022-го, бойцам, получившим ранение, травму, контузию в зоне СВО, полагаются три миллиона рублей. В случае смерти — пять миллионов. Это отдельно, не связано с другими социальными пособиями. И тоже не облагается налогом.Социальная защитаСтатус ветерана боевых действий дает много льгот. В частности:У военных пенсионеров такие льготы:Также можно получить земельный участок, но пока только на региональном уровне. Например, с апреля — в Крыму. При этом воду и свет к наделам проведут за бюджетные средства. На это регион уже выделил 240 миллионов рублей.Поддержка семейРодным погибшего обязаны помочь с похоронами. При потере кормильца полагается пенсия.Запрещено выселять из ведомственного жилья — если не предоставят альтернативу. Предусмотрено право на улучшение жилищных условий. Компенсируют и расходы на коммунальные платежи.На уровне регионов — дополнительные льготы. С марта в Москве для детей участников СВО бесплатны питание в школах и техникумах, секции и кружки, детские сады — и без очереди.Помогают в столице и с поиском работы, оформлением выплат. Оказывают психологическую поддержку.По поручению президента на федеральном уровне уже в этом году должен заработать специальный государственный фонд адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Обещают индивидуальное сопровождение, комплексную социальную, медицинскую и психологическую поддержку. Отделения откроются в каждом регионе.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html
https://ria.ru/20230224/fond-1854082112.html
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общество, донецк, сво, спецоперация, социальные выплаты, республика крым, деньги, земля, защита, днр, лнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, СВО, Спецоперация, Социальные выплаты, Республика Крым, Деньги, Земля, Защита, ДНР, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие обязательства взяло на себя государство, — в материале РИА Новости.

Служба, снабжение и медпомощь

Желающий записаться в добровольцы должен обратиться в военкомат. Там учтут множество обстоятельств — от психологического и физического здоровья до мотивации.
Преимущество — у тех, кто прошел военную службу и обладает нужными военно-учетными специальностями.
Контракт не подпишут с тем, у кого проблемы с законом: например, человек находится под предварительным следствием или есть судимость.
Если все в порядке, оформляют документы. Договор можно прервать досрочно. При желании его продлить на отдых дадут 15 дней.
Формой, оружием и техникой обеспечивают в воинской части. Там же все обновят по мере износа.
А вот медпопощь допустимо получать за пределами части. Добровольцы могут рассчитывать на дополнительную медстраховку, помимо ОМС. А именно: изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами и медизделиями, медико-психологическую реабилитацию до 30 дней.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО

Денежные компенсации добровольцу и родным

Кроме того, предусмотрено право на статус ветерана боевых действий. Это опять же решается через военкомат по месту жительства. Если документы утрачены, там и с этим помогут.
К слову, контракт — не повод для увольнения с основного рабочего места. Причем период участия в СВО зачтут в страховом стаже в двойном размере.
Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового — 195 тысяч рублей. У командира взвода — 225 тысяч, командира батальона — 243 тысячи. Есть надбавки за выслугу лет. Все это не облагается налогом. От НДФЛ на срок действия контракта освобождены также все члены семьи.
Если контрактник из-за ранения потерял боеспособность, выплачивают два миллиона. А за гибель членам семьи — три миллиона.
Начисляют еще ежемесячную компенсацию — за инвалидность из-за травмы. Согласно закону № 306-ФЗ, инвалиду I группы — 14 тысяч рублей, II группы — семь тысяч, III группы — 2800.
Предусмотрено также обязательное государственное страхование жизни и здоровья, действующее не только в зоне СВО или на территории воинской части, но и в течение года после завершения службы. При инвалидности или гибели во время выполнения боевых задач военнослужащий или его родные получат страховую выплату.
При ранении сумма зависит от травмы. Тяжелое увечье — около 300 тысяч, легкое — порядка 70 тысяч. Перечень утвержден в 1998 году постановлением правительства № 855. За гибель — почти три миллиона.
Дополнительно — президентская выплата. Согласно указу № 98, который вступил в силу в марте 2022-го, бойцам, получившим ранение, травму, контузию в зоне СВО, полагаются три миллиона рублей. В случае смерти — пять миллионов. Это отдельно, не связано с другими социальными пособиями. И тоже не облагается налогом.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, проходящие лечение в госпитале Министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале Министерства обороны им. Пирогова в Симферополе

Социальная защита

Статус ветерана боевых действий дает много льгот. В частности:
  • компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько человек проживает вместе. Это касается услуг по управлению домом, взносов на капитальный ремонт, содержание и ремонт общего имущества МКД;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе раз в год — до места лечения и обратно;
  • налоговые льготы на транспорт, имущество и землю;
  • единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий;
  • ежемесячно от Пенсионного фонда 3481,85 рубля.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
У военных пенсионеров такие льготы:
  • налоговые;
  • право на улучшение жилищных условий;
  • доплаты к пенсии;
  • лечение в военных медучреждениях, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатные лекарства;
  • скидка в 75% на путевки в военные санатории, бесплатный проезд к местам лечения и обратно раз в год;
  • скидки на услуги ЖКХ;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • освобождение от госпошлины.
Также можно получить земельный участок, но пока только на региональном уровне. Например, с апреля — в Крыму. При этом воду и свет к наделам проведут за бюджетные средства. На это регион уже выделил 240 миллионов рублей.
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации
Вчера, 12:41

Поддержка семей

Родным погибшего обязаны помочь с похоронами. При потере кормильца полагается пенсия.
Запрещено выселять из ведомственного жилья — если не предоставят альтернативу. Предусмотрено право на улучшение жилищных условий. Компенсируют и расходы на коммунальные платежи.
На уровне регионов — дополнительные льготы. С марта в Москве для детей участников СВО бесплатны питание в школах и техникумах, секции и кружки, детские сады — и без очереди.
Помогают в столице и с поиском работы, оформлением выплат. Оказывают психологическую поддержку.
По поручению президента на федеральном уровне уже в этом году должен заработать специальный государственный фонд адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Обещают индивидуальное сопровождение, комплексную социальную, медицинскую и психологическую поддержку. Отделения откроются в каждом регионе.
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи
24 февраля, 09:07
 
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