Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Для участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, предусмотрено немало льгот. Это распространяется и на членов их семей. О том, какие обязательства взяло на себя государство, — в материале РИА Новости.
Служба, снабжение и медпомощь
Желающий записаться в добровольцы должен обратиться в военкомат. Там учтут множество обстоятельств — от психологического и физического здоровья до мотивации.
Преимущество — у тех, кто прошел военную службу и обладает нужными военно-учетными специальностями.
Контракт не подпишут с тем, у кого проблемы с законом: например, человек находится под предварительным следствием или есть судимость.
Если все в порядке, оформляют документы. Договор можно прервать досрочно. При желании его продлить на отдых дадут 15 дней.
Формой, оружием и техникой обеспечивают в воинской части. Там же все обновят по мере износа.
А вот медпопощь допустимо получать за пределами части. Добровольцы могут рассчитывать на дополнительную медстраховку, помимо ОМС. А именно: изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами и медизделиями, медико-психологическую реабилитацию до 30 дней.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Денежные компенсации добровольцу и родным
Кроме того, предусмотрено право на статус ветерана боевых действий. Это опять же решается через военкомат по месту жительства. Если документы утрачены, там и с этим помогут.
К слову, контракт — не повод для увольнения с основного рабочего места. Причем период участия в СВО зачтут в страховом стаже в двойном размере.
Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового — 195 тысяч рублей. У командира взвода — 225 тысяч, командира батальона — 243 тысячи. Есть надбавки за выслугу лет. Все это не облагается налогом. От НДФЛ на срок действия контракта освобождены также все члены семьи.
Если контрактник из-за ранения потерял боеспособность, выплачивают два миллиона. А за гибель членам семьи — три миллиона.
Начисляют еще ежемесячную компенсацию — за инвалидность из-за травмы. Согласно закону № 306-ФЗ, инвалиду I группы — 14 тысяч рублей, II группы — семь тысяч, III группы — 2800.
Предусмотрено также обязательное государственное страхование жизни и здоровья, действующее не только в зоне СВО или на территории воинской части, но и в течение года после завершения службы. При инвалидности или гибели во время выполнения боевых задач военнослужащий или его родные получат страховую выплату.
При ранении сумма зависит от травмы. Тяжелое увечье — около 300 тысяч, легкое — порядка 70 тысяч. Перечень утвержден в 1998 году постановлением правительства № 855. За гибель — почти три миллиона.
Дополнительно — президентская выплата. Согласно указу № 98, который вступил в силу в марте 2022-го, бойцам, получившим ранение, травму, контузию в зоне СВО, полагаются три миллиона рублей. В случае смерти — пять миллионов. Это отдельно, не связано с другими социальными пособиями. И тоже не облагается налогом.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, проходящие лечение в госпитале Министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале Министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Социальная защита
Статус ветерана боевых действий дает много льгот. В частности:
- компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько человек проживает вместе. Это касается услуг по управлению домом, взносов на капитальный ремонт, содержание и ремонт общего имущества МКД;
- бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе раз в год — до места лечения и обратно;
- налоговые льготы на транспорт, имущество и землю;
- единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий;
- ежемесячно от Пенсионного фонда 3481,85 рубля.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
У военных пенсионеров такие льготы:
- налоговые;
- право на улучшение жилищных условий;
- доплаты к пенсии;
- лечение в военных медучреждениях, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатные лекарства;
- скидка в 75% на путевки в военные санатории, бесплатный проезд к местам лечения и обратно раз в год;
- скидки на услуги ЖКХ;
- бесплатный проезд в общественном транспорте;
- освобождение от госпошлины.
Также можно получить земельный участок, но пока только на региональном уровне. Например, с апреля — в Крыму. При этом воду и свет к наделам проведут за бюджетные средства. На это регион уже выделил 240 миллионов рублей.
Поддержка семей
Родным погибшего обязаны помочь с похоронами. При потере кормильца полагается пенсия.
Запрещено выселять из ведомственного жилья — если не предоставят альтернативу. Предусмотрено право на улучшение жилищных условий. Компенсируют и расходы на коммунальные платежи.
На уровне регионов — дополнительные льготы. С марта в Москве для детей участников СВО бесплатны питание в школах и техникумах, секции и кружки, детские сады — и без очереди.
Помогают в столице и с поиском работы, оформлением выплат. Оказывают психологическую поддержку.
По поручению президента на федеральном уровне уже в этом году должен заработать специальный государственный фонд адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Обещают индивидуальное сопровождение, комплексную социальную, медицинскую и психологическую поддержку. Отделения откроются в каждом регионе.