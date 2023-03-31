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В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 31.03.2023
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя погибли, 13 пострадали в Донецкой Народной Республике с 24 по 30 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:17
2023-03-31T15:17
2023-03-31T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
владимир путин
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 13 пострадали в Донецкой Народной Республике с 24 по 30 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике в указанный период погибли четыре человека. Число пострадавших за указанный период составило 13. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5499 человек, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Владимир Путин, Россия
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
В ДНР в период с 24 по 30 марта погибли четыре мирных жителя, 13 пострадали