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Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 31.03.2023 (обновлено: 07:47 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/dnr-1862010201.html
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.03.2023
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:13
2023-03-31T07:47
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он.Также, по его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник "Валькирия".На запорожском направлении расчет ЗРК "Бук" сбил украинский вертолет Ми-24. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков."Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.
https://ria.ru/20230329/poteri-1861567682.html
РИА Новости
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александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем

Российские силы отразили в ДНР попытку ВСУ разведки боем, уничтожив более 10 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он.
Также, по его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник "Валькирия".
На запорожском направлении расчет ЗРК "Бук" сбил украинский вертолет Ми-24. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков.
"Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
29 марта, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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