https://ria.ru/20230331/dnr-1862010201.html
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.03.2023
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:13
2023-03-31T05:13
2023-03-31T07:47
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он.Также, по его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник "Валькирия".На запорожском направлении расчет ЗРК "Бук" сбил украинский вертолет Ми-24. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков."Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.
https://ria.ru/20230329/poteri-1861567682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_211:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_27ea83035a1aa7ffa8723203278eeacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
Российские силы отразили в ДНР попытку ВСУ разведки боем, уничтожив более 10 военных
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он.
Также, по его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник "Валькирия".
На запорожском направлении расчет ЗРК "Бук" сбил украинский вертолет Ми-24. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков.
"Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.
ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях