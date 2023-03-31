https://ria.ru/20230331/dnr-1862010201.html

Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем

Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.03.2023

Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем

Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:13

2023-03-31T05:13

2023-03-31T07:47

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска отразили попытку противника провести разведку боем на южно-донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он.Также, по его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник "Валькирия".На запорожском направлении расчет ЗРК "Бук" сбил украинский вертолет Ми-24. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков."Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.

https://ria.ru/20230329/poteri-1861567682.html

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александр гордеев (полковник)