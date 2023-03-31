https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:15

2023-03-31T00:15

2023-03-31T00:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861914706.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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донецкая народная республика, украина, сцкк, ясиноватая