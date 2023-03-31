Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 68 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 68 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.