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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:15
2023-03-31T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861914706.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Ясиноватая
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 68 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 68 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККЯсиноватая
 
 
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