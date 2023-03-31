https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html

Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР

Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2023

Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР

Следователи завели уголовное дело о диверсии после того, как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:59

2023-03-31T10:59

2023-03-31T10:59

происшествия

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о диверсии после того, как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации железнодорожного переезда в ЛНР, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту поджога и приведения в негодность батарейного шкафа на перегоне "Огородный – Кондрашевская Новая" в отношении мужчины по части 1 статьи 281 (диверсия), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром 30 июля 2022 года мужчина и несовершеннолетний получили данные о нахождении батарейного шкафа в Станично-Луганском районе ЛНР, который нужен для резервного питания сигнализации железнодорожного переезда. Взяв средства для взлома дверей и бензин, они подожгли его. В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются причины и условия произошедшего. Мужчина и несовершеннолетний задержаны.

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, луганская народная республика