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Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2023
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10:59 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html
Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР
Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2023
Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР
Следователи завели уголовное дело о диверсии после того, как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:59
2023-03-31T10:59
происшествия
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о диверсии после того, как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации железнодорожного переезда в ЛНР, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту поджога и приведения в негодность батарейного шкафа на перегоне "Огородный – Кондрашевская Новая" в отношении мужчины по части 1 статьи 281 (диверсия), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром 30 июля 2022 года мужчина и несовершеннолетний получили данные о нахождении батарейного шкафа в Станично-Луганском районе ЛНР, который нужен для резервного питания сигнализации железнодорожного переезда. Взяв средства для взлома дверей и бензин, они подожгли его. В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются причины и условия произошедшего. Мужчина и несовершеннолетний задержаны.
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происшествия, луганская народная республика
Происшествия, Луганская Народная Республика
Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР

На мужчину и ребенка завели дело о диверсии за поджог на железнодорожных путях в ЛНР

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о диверсии после того, как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации железнодорожного переезда в ЛНР, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту поджога и приведения в негодность батарейного шкафа на перегоне "Огородный – Кондрашевская Новая" в отношении мужчины по части 1 статьи 281 (диверсия), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 30 июля 2022 года мужчина и несовершеннолетний получили данные о нахождении батарейного шкафа в Станично-Луганском районе ЛНР, который нужен для резервного питания сигнализации железнодорожного переезда. Взяв средства для взлома дверей и бензин, они подожгли его.
В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются причины и условия произошедшего. Мужчина и несовершеннолетний задержаны.
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