https://ria.ru/20230331/diplomaty-1862204769.html

Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича

Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича - РИА Новости, 31.03.2023

Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания Wall Street... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:51

2023-03-31T15:51

2023-03-31T16:42

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича."Таких планов на данном этапе нет", - сказал глава государства во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, комментируя задержание и последующий арест их коллеги в России.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html

https://ria.ru/20230330/ssha-1861988960.html

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