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Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича - РИА Новости, 31.03.2023
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15:51 31.03.2023 (обновлено: 16:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/diplomaty-1862204769.html
Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича
Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича - РИА Новости, 31.03.2023
Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания Wall Street... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:51
2023-03-31T16:42
в мире
сша
россия
екатеринбург
джо байден
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича."Таких планов на данном этапе нет", - сказал глава государства во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, комментируя задержание и последующий арест их коллеги в России.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html
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сша
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в мире, сша, россия, екатеринбург, джо байден, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
В мире, США, Россия, Екатеринбург, Джо Байден, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
Байден не будет высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича

Байден заявил, что не намерен высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"Таких планов на данном этапе нет", - сказал глава государства во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, комментируя задержание и последующий арест их коллеги в России.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию
Вчера, 12:55
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию
30 марта, 22:12
 
В миреСШАРоссияЕкатеринбургДжо БайденДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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