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Из России вышлют эстонского дипломата - РИА Новости, 31.03.2023
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12:12 31.03.2023 (обновлено: 12:55 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/diplomat-1862098063.html
Из России вышлют эстонского дипломата
Из России вышлют эстонского дипломата - РИА Новости, 31.03.2023
Из России вышлют эстонского дипломата
Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:12
2023-03-31T12:55
россия
в мире
эстония
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД.Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России.В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.Ванамёльдер также указали, что Москве придется "осуществить и другие ответные меры" и-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.
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россия, в мире, эстония
Россия, В мире, Эстония
Из России вышлют эстонского дипломата

МИД: Россия вышлет эстонского дипломата в качестве ответной меры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД.
«

"Тридцать первого марта в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер", — говорится в заявления на сайте министерства.

Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России.
В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.
Ванамёльдер также указали, что Москве придется "осуществить и другие ответные меры" и-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.
На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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