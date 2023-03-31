https://ria.ru/20230331/diplomat-1862098063.html
Из России вышлют эстонского дипломата
Из России вышлют эстонского дипломата - РИА Новости, 31.03.2023
Из России вышлют эстонского дипломата
Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:12
2023-03-31T12:12
2023-03-31T12:55
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эстония
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД.Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России.В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.Ванамёльдер также указали, что Москве придется "осуществить и другие ответные меры" и-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.
https://ria.ru/20230330/estoniya-1861823952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, эстония
Из России вышлют эстонского дипломата
МИД: Россия вышлет эстонского дипломата в качестве ответной меры
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили
в МИД.
«
"Тридцать первого марта в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер", — говорится в заявления на сайте министерства.
Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России.
В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.
Ванамёльдер также указали, что Москве придется "осуществить и другие ответные меры" и-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.
На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.
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