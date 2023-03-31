https://ria.ru/20230331/diplomat-1862098063.html

Из России вышлют эстонского дипломата

Из России вышлют эстонского дипломата - РИА Новости, 31.03.2023

Из России вышлют эстонского дипломата

Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:55

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эстония

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД.Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России.В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.Ванамёльдер также указали, что Москве придется "осуществить и другие ответные меры" и-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.

https://ria.ru/20230330/estoniya-1861823952.html

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эстония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, эстония