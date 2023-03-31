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Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной - РИА Новости, 31.03.2023
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации "Свободный университет", сообщила пресс-служба надзорного РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:07
2023-03-31T12:07
2023-03-31T12:58
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации "Свободный университет", сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами", — говорится в пресс-релизе.В Генпрокуратуре пришли к выводу, что преподаватели "популяризируют" работу организаций, включенных в реестр экстремистских, а используемая учебная литература "имеет ярко выраженный антироссийский характер". Под предлогом развития демократических институтов в ней обосновывается необходимость смены конституционного строя.У студентов формируют стойкую неприязнь к России и навязывают им "ультралиберальную" модель европейской демократии, продолжили в надзорном ведомстве.Там подчеркнули, что некоторые из сотрудников университета ставят под вопрос территориальную целостность России и публично осуждают решения и действия руководства страны. Таким образом, работа организации угрожает основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России, заключили в Генпрокуратуре.Информацию о признании "Свободного университета" нежелательной организацией направили в Минюст.
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
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генеральная прокуратура рф, россия, латвия
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Латвия
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО "Свободный университет" нежелательной
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации "Свободный университет", сообщила
пресс-служба надзорного ведомства.
"Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии
, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами", — говорится в пресс-релизе.
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В Генпрокуратуре пришли к выводу, что преподаватели "популяризируют" работу организаций, включенных в реестр экстремистских, а используемая учебная литература "имеет ярко выраженный антироссийский характер". Под предлогом развития демократических институтов в ней обосновывается необходимость смены конституционного строя.
У студентов формируют стойкую неприязнь к России и навязывают им "ультралиберальную" модель европейской демократии, продолжили в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что некоторые из сотрудников университета ставят под вопрос территориальную целостность России и публично осуждают решения и действия руководства страны. Таким образом, работа организации угрожает основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России, заключили в Генпрокуратуре.
Информацию о признании "Свободного университета" нежелательной организацией направили в Минюст.
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