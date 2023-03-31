https://ria.ru/20230331/desantis-1862003640.html
Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа
Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа - РИА Новости, 31.03.2023
Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа
Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела, заявил губернатор... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:19
2023-03-31T02:19
2023-03-31T02:36
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рон десантис
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела, заявил губернатор штата Рон Десантис.Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.В заявлении Десантиса говорится, что прокурор Манхэттена нарушает закон, чтобы напасть на политического оппонента."Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с … прокурором Манхэттена и его политическими планами", - написал Десантис в Twitter.Десантис считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года. Во Флориде расположена частная резиденция Мар-а-Лаго, которая, согласно официальным документам, является постоянным местом жительства Трампа и его семьи.
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флорида, манхэттен, рон десантис, нью-йорк (город), в мире
Флорида, Манхэттен, Рон Десантис, Нью-Йорк (город), В мире
Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа
Губернатор Флориды Десантис отказался помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела, заявил губернатор штата Рон Десантис.
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
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В заявлении Десантиса говорится, что прокурор Манхэттена нарушает закон, чтобы напасть на политического оппонента.
"Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с … прокурором Манхэттена и его политическими планами", - написал Десантис в Twitter.
Десантис считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года. Во Флориде расположена частная резиденция Мар-а-Лаго, которая, согласно официальным документам, является постоянным местом жительства Трампа и его семьи.
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