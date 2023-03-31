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Сирийская ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
Сирийская ПВО отражает атаку в небе над Дамаском - РИА Новости, 31.03.2023
Сирийская ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:50
2023-03-31T00:50
2023-03-31T05:40
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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.Как заявили позднее в сирийском минобороны, средства ПВО сбили часть ракет, выпущенных Израилем. "В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в сообщении.Это уже вторая атака на Сирию за сутки. Министерство обороны Сирии в четверг утром заявило о ранении двух сирийских военных в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска.
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сирия, дамаск (город), в мире
Сирия, Дамаск (город), В мире
Сирийская ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
Al-Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском
КАИР, 31 мар - РИА Новости. Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.
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"Средства нашей противовоздушной обороны отражают вражеские цели в небе над Дамаском", - говорится в сообщении телеканала.
Как заявили позднее в сирийском минобороны, средства ПВО сбили часть ракет, выпущенных Израилем. "В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Это уже вторая атака на Сирию за сутки. Министерство обороны Сирии в четверг утром заявило о ранении двух сирийских военных в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска.
СМИ: ПВО Сирии отражает израильскую атаку в окрестностях Дамаска