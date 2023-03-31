https://ria.ru/20230331/covid-19-1862015113.html

В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19

В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023

В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19

Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу продлили в Омской области до 31 мая, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:24

2023-03-31T07:24

2023-03-31T07:24

омская область

омская область

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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу продлили в Омской области до 31 мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Ежедневно в Омской области фиксируется 160-176 случаев заражения ковидом. Болезнь затрагивает в основном взрослых, на долю которых приходится 87% случаев заболеваний. По клиническим формам в 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% - бессимптомно. "Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19, связанная с распространением новых вариантов штамма Omicron, остается неблагоприятной. Межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить действующие ограничительные меры до 31 мая", - сообщили в пресс-службе. Оперштаб согласовал массовые мероприятия, которые можно будет проводить. В Омской области будут организованы военно-спортивные игры и форумы детских общественных объединений, а также состоится палаточный слет бойцов студотрядов Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20230330/koronavirus-1861783908.html

омская область

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омская область