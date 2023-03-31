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В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
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Омская область
 
07:24 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/covid-19-1862015113.html
В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19
В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19
Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу продлили в Омской области до 31 мая, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:24
2023-03-31T07:24
омская область
омская область
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу продлили в Омской области до 31 мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Ежедневно в Омской области фиксируется 160-176 случаев заражения ковидом. Болезнь затрагивает в основном взрослых, на долю которых приходится 87% случаев заболеваний. По клиническим формам в 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% - бессимптомно. "Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19, связанная с распространением новых вариантов штамма Omicron, остается неблагоприятной. Межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить действующие ограничительные меры до 31 мая", - сообщили в пресс-службе. Оперштаб согласовал массовые мероприятия, которые можно будет проводить. В Омской области будут организованы военно-спортивные игры и форумы детских общественных объединений, а также состоится палаточный слет бойцов студотрядов Сибирского федерального округа.
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омская область
Омская область , Омская область
В Омской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19

В Омской области до конца мая продлили режим повышенной готовности по COVID-19

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу продлили в Омской области до 31 мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Ежедневно в Омской области фиксируется 160-176 случаев заражения ковидом. Болезнь затрагивает в основном взрослых, на долю которых приходится 87% случаев заболеваний. По клиническим формам в 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% - бессимптомно.
"Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19, связанная с распространением новых вариантов штамма Omicron, остается неблагоприятной. Межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить действующие ограничительные меры до 31 мая", - сообщили в пресс-службе.
Оперштаб согласовал массовые мероприятия, которые можно будет проводить. В Омской области будут организованы военно-спортивные игры и форумы детских общественных объединений, а также состоится палаточный слет бойцов студотрядов Сибирского федерального округа.
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