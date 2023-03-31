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СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году - РИА Новости, 31.03.2023
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00:40 31.03.2023 (обновлено: 02:25 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bundesver-1861998778.html
СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году
СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году
Вооруженные силы Германии уже потратили все бюджетные средства, выделенные на закупку запчастей для военной техники в текущем году, сообщает портал Business... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:40
2023-03-31T02:25
германия
борис писториус
бундестаг германии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Германии уже потратили все бюджетные средства, выделенные на закупку запчастей для военной техники в текущем году, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источники в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатации. Бюджет бундесвера в этом году составил 51 миллиард евро, из них почти 5 миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. По словам источника, эти деньги уже израсходованы спустя всего 64 дня с начала 2023 года, и командование армии уже сообщило об этом министерству обороны. Отмечается, что средства были потрачены на крупногабаритную военную технику, обмундирование и боеприпасы. В ответ на запрос издания в минобороны заявили, что информация о расходах на военную технику "в текущей ситуации касается интересов государственной безопасности". Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявлял, что Германии не хватит оборонного фонда в 100 миллиардов евро. Он указывал на появление новых расходов на обслуживание. Позже немецкий журнал Spiegel сообщал со ссылкой на собственную информацию, что Писториус хочет увеличить ежегодный бюджет бундесвера на 10 миллиардов евро в год.
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германия, борис писториус, бундестаг германии, олаф шольц
Германия, Борис Писториус, Бундестаг Германии, Олаф Шольц
СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году

Business Insider: бундесвер уже израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Германии уже потратили все бюджетные средства, выделенные на закупку запчастей для военной техники в текущем году, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источники в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатации.
Бюджет бундесвера в этом году составил 51 миллиард евро, из них почти 5 миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. По словам источника, эти деньги уже израсходованы спустя всего 64 дня с начала 2023 года, и командование армии уже сообщило об этом министерству обороны. Отмечается, что средства были потрачены на крупногабаритную военную технику, обмундирование и боеприпасы.
В ответ на запрос издания в минобороны заявили, что информация о расходах на военную технику "в текущей ситуации касается интересов государственной безопасности".
Бундестаг и бундесрат в июне прошлого года большинством голосов поддержали февральскую инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявлял, что Германии не хватит оборонного фонда в 100 миллиардов евро. Он указывал на появление новых расходов на обслуживание. Позже немецкий журнал Spiegel сообщал со ссылкой на собственную информацию, что Писториус хочет увеличить ежегодный бюджет бундесвера на 10 миллиардов евро в год.
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