В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии
Зеленский, президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии приехали в Бучу
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в город Буча Киевской области, трансляцию ведет всеукраинский телемарафон.
В присутствии Зеленского, Санду, Хегера и Пленковича на мемориале памяти защитников бучанской территориальной общины подняли флаг Украины. После этого Зеленский произнес речь, в которой заявил, что городу присвоено почетное отличие "город-герой".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.