https://ria.ru/20230331/bucha-1862163212.html

В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии

В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии - РИА Новости, 31.03.2023

В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии

Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:29

2023-03-31T14:29

2023-03-31T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

хорватия

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словакия

владимир зеленский

майя санду

молдавия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в город Буча Киевской области, трансляцию ведет всеукраинский телемарафон. Ранее в пятницу Хегер сообщил, что он и министр обороны Словакии Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. Издание "Вести.ua" писало, что в Киев также приехали премьеры Словении и Хорватии. В присутствии Зеленского, Санду, Хегера и Пленковича на мемориале памяти защитников бучанской территориальной общины подняли флаг Украины. После этого Зеленский произнес речь, в которой заявил, что городу присвоено почетное отличие "город-герой". В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хорватия, словения, словакия, владимир зеленский, майя санду, молдавия