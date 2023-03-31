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В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/bucha-1862163212.html
В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии
В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии - РИА Новости, 31.03.2023
В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии
Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:29
2023-03-31T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
хорватия
словения
словакия
владимир зеленский
майя санду
молдавия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в город Буча Киевской области, трансляцию ведет всеукраинский телемарафон. Ранее в пятницу Хегер сообщил, что он и министр обороны Словакии Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. Издание "Вести.ua" писало, что в Киев также приехали премьеры Словении и Хорватии. В присутствии Зеленского, Санду, Хегера и Пленковича на мемориале памяти защитников бучанской территориальной общины подняли флаг Украины. После этого Зеленский произнес речь, в которой заявил, что городу присвоено почетное отличие "город-герой". В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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в мире, хорватия, словения, словакия, владимир зеленский, майя санду, молдавия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хорватия, Словения, Словакия, Владимир Зеленский, Майя Санду, Молдавия
В Бучу приехали президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии

Зеленский, президент Молдавии, премьеры Хорватии, Словении и Словакии приехали в Бучу

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Буче
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в город Буча Киевской области, трансляцию ведет всеукраинский телемарафон.
Ранее в пятницу Хегер сообщил, что он и министр обороны Словакии Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. Издание "Вести.ua" писало, что в Киев также приехали премьеры Словении и Хорватии.
В присутствии Зеленского, Санду, Хегера и Пленковича на мемориале памяти защитников бучанской территориальной общины подняли флаг Украины. После этого Зеленский произнес речь, в которой заявил, что городу присвоено почетное отличие "город-герой".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Россия выступает за расследование событий в Буче, заявила Захарова
30 марта, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХорватияСловенияСловакияВладимир ЗеленскийМайя СандуМолдавия
 
 
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