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СМИ: немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине - РИА Новости, 31.03.2023
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20:55 31.03.2023 (обновлено: 20:56 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bronemashiny-1862279105.html
СМИ: немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине
СМИ: немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд, имеющий отношение к реэкспорту швейцарских бронемашин на Украину, заявил газете Neue Zürcher Zeitung, что с военной... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:55
2023-03-31T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
германия
бундесвер германии
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ЦЮРИХ, 31 мар - РИА Новости. Немецкий предприниматель Томас Бокхольд, имеющий отношение к реэкспорту швейцарских бронемашин на Украину, заявил газете Neue Zürcher Zeitung, что с военной техники было снято вооружение и для ее поставок на украинскую территорию получены "все необходимые разрешения". Швейцарский закон о военных материалах запрещает поставки произведенной в стране военной техники и вооружений в зоны конфликтов. Однако на этой неделе были опубликованы фотографии бронемашины Eagle I, которая, как утверждают швейцарские СМИ, находилась на территории Украины. Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (Seco) ранее сообщил РИА Новости, что начал расследование обстоятельств, при которых техника могла быть отправлена на украинскую территорию. Представитель ведомства также пояснял, что в 1990-х годах 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы датской армии, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании. В 2013 году власти Швейцарии выдали соответствующее разрешение. По информации Neue Zürcher Zeitung, в том же году 27 бронемашин купил немецкий бизнесмен Бокхольд, которому принадлежала компания FWW Fahrzeugwerke. Бывший офицер Бундесвера, сейчас он является почетным консулом Папуа-Новой Гвинеи в Германии. Бокхольд сообщил изданию, что "все согласовал с властями", заявил о наличии документа, подтверждающего "демилитаризацию", и экспортной лицензии на бронемашины от ФРГ. При этом газета подчеркивает, что по швейцарскому законодательству демилитаризованные бронемашины по-прежнему считаются военным имуществом. Таким образом, немецкому предпринимателю было необходимо получить разрешение на реэкспорт от швейцарских властей. "Его (Бокхольда) компания в декларации о запрете реэкспорта обязалась не передавать 27 Eagle I третьим лицам за рубежом без предварительного согласия Швейцарии. Об этом свидетельствуют совпадающие заявления Seco и Дании. Однако в последние годы Seco не получала запроса от какой-либо немецкой компании на поставку автомобилей Eagle за рубеж. С прошлого года Швейцария придерживается жесткого курса: она запретила нескольким европейским государствам передавать Украине военные материалы", - пишет газета. Издание допускает, что в перспективе Бокхольду могут запретить заниматься торговлей военными материалами швейцарского производства. Швейцарский секретариат по экономике отказался от дальнейших комментариев, пояснив, что продолжает выяснять обстоятельства случившегося с немецкими властями.
https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html
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в мире, швейцария, украина, германия, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Германия, Бундесвер Германии
СМИ: немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине

Neue Zürcher Zeitung: немецкий бизнесмен подтвердил передачу швейцарских бронемашин Киеву

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 31 мар - РИА Новости. Немецкий предприниматель Томас Бокхольд, имеющий отношение к реэкспорту швейцарских бронемашин на Украину, заявил газете Neue Zürcher Zeitung, что с военной техники было снято вооружение и для ее поставок на украинскую территорию получены "все необходимые разрешения".
Швейцарский закон о военных материалах запрещает поставки произведенной в стране военной техники и вооружений в зоны конфликтов. Однако на этой неделе были опубликованы фотографии бронемашины Eagle I, которая, как утверждают швейцарские СМИ, находилась на территории Украины.
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Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (Seco) ранее сообщил РИА Новости, что начал расследование обстоятельств, при которых техника могла быть отправлена на украинскую территорию. Представитель ведомства также пояснял, что в 1990-х годах 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы датской армии, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании. В 2013 году власти Швейцарии выдали соответствующее разрешение.
По информации Neue Zürcher Zeitung, в том же году 27 бронемашин купил немецкий бизнесмен Бокхольд, которому принадлежала компания FWW Fahrzeugwerke. Бывший офицер Бундесвера, сейчас он является почетным консулом Папуа-Новой Гвинеи в Германии.
«
"По словам Бокхольда, транспортные средства Eagle были полностью демилитаризованы. По его словам, оружейная установка и бронестекло были удалены…Таким образом, транспортные средства будут использоваться только для защиты пассажиров", - пишет газета.
Бокхольд сообщил изданию, что "все согласовал с властями", заявил о наличии документа, подтверждающего "демилитаризацию", и экспортной лицензии на бронемашины от ФРГ.
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При этом газета подчеркивает, что по швейцарскому законодательству демилитаризованные бронемашины по-прежнему считаются военным имуществом. Таким образом, немецкому предпринимателю было необходимо получить разрешение на реэкспорт от швейцарских властей.
"Его (Бокхольда) компания в декларации о запрете реэкспорта обязалась не передавать 27 Eagle I третьим лицам за рубежом без предварительного согласия Швейцарии. Об этом свидетельствуют совпадающие заявления Seco и Дании. Однако в последние годы Seco не получала запроса от какой-либо немецкой компании на поставку автомобилей Eagle за рубеж. С прошлого года Швейцария придерживается жесткого курса: она запретила нескольким европейским государствам передавать Украине военные материалы", - пишет газета.
Издание допускает, что в перспективе Бокхольду могут запретить заниматься торговлей военными материалами швейцарского производства. Швейцарский секретариат по экономике отказался от дальнейших комментариев, пояснив, что продолжает выяснять обстоятельства случившегося с немецкими властями.
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