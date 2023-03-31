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МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления"
МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления" - РИА Новости, 01.04.2023
МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления"
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления". РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T22:48
2023-03-31T22:48
2023-04-01T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
игорь клименко
мвд украины
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления"."На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям", — заявил он в эфире телемарафона. Предполагалось, что проект "Гвардии" объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"*, а также два новых. Кроме того, Киев сформировал бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость". Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса.После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как заявил ранее сегодня командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html
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в мире, донбасс, игорь клименко, мвд украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Игорь Клименко, МВД Украины, Украина
МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления"
МВД Украины: сформировано восемь бригад "Гвардии наступления" для атаки на Крым и Донбасс
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления".
"На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям", — заявил он в эфире телемарафона.
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Предполагалось, что проект "Гвардии" объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"*, а также два новых. Кроме того, Киев сформировал бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость".
Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса
.
После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как заявил ранее сегодня командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов
, если Киев
решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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