https://ria.ru/20230331/brigady-1862289232.html

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления"

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления" - РИА Новости, 01.04.2023

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления"

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления". РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T22:48

2023-03-31T22:48

2023-04-01T06:57

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

игорь клименко

мвд украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления"."На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям", — заявил он в эфире телемарафона. Предполагалось, что проект "Гвардии" объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"*, а также два новых. Кроме того, Киев сформировал бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость". Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса.После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как заявил ранее сегодня командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html

https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, игорь клименко, мвд украины, украина