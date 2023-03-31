Рейтинг@Mail.ru
Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 31.03.2023 (обновлено: 11:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/borrel-1862058809.html
Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной
Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной - РИА Новости, 31.03.2023
Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной
Евросоюз показал, что он готов нарушать табу, если это необходимо, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя поставки оружия на Украину. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:09
2023-03-31T11:11
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
жозеп боррель
дмитрий песков
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694005_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_c90eab27b504071066a337ac22f29008.jpg
ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз показал, что он готов нарушать табу, если это необходимо, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя поставки оружия на Украину. "Защита украинского суверенитета является экзистенциальной - не для Украины, но также и для всей Европы. Мы не можем достичь этой цели, не предоставив Украине средств для ее достижения", - написал Боррель в своем комментарии для австрийской газеты Der Standard. По его словам, с начала российской военной операции ЕС показал, что он знает, что поставлено на карту. Он уточнил, что концу текущего года планируется обучить 30 000 украинских солдат. "И сейчас мы делаем еще один большой шаг: совместно работаем над тем, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так отчаянно нуждается", - добавил Боррель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230331/es-1862028706.html
https://ria.ru/20230330/pomosch-1861818378.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694005_336:0:2692:1767_1920x0_80_0_0_48d1bf03001d1f88c65a73f32a1ba787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной

Боррель о поставках оружия Киеву: ЕС показал, что готов нарушать табу при необходимости

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз показал, что он готов нарушать табу, если это необходимо, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя поставки оружия на Украину.
"Защита украинского суверенитета является экзистенциальной - не для Украины, но также и для всей Европы. Мы не можем достичь этой цели, не предоставив Украине средств для ее достижения", - написал Боррель в своем комментарии для австрийской газеты Der Standard.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, заявил Орбан
09:29
По его словам, с начала российской военной операции ЕС показал, что он знает, что поставлено на карту.
«
"И что он готов нарушать табу, если это необходимо. Год назад мы впервые профинансировали поставку летального военного оборудования в страну, подвергшуюся нападению. Затем, осенью, мы начали обучение украинских солдат под флагом ЕС на нашей земле", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он уточнил, что концу текущего года планируется обучить 30 000 украинских солдат.
"И сейчас мы делаем еще один большой шаг: совместно работаем над тем, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так отчаянно нуждается", - добавил Боррель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
ЕС зря ввязался в соревнование по количеству помощи Украине, заявил Сийярто
Вчера, 12:48
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровЖозеп БоррельДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала