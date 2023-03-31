Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной
Боррель о поставках оружия Киеву: ЕС показал, что готов нарушать табу при необходимости
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз показал, что он готов нарушать табу, если это необходимо, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя поставки оружия на Украину.
"Защита украинского суверенитета является экзистенциальной - не для Украины, но также и для всей Европы. Мы не можем достичь этой цели, не предоставив Украине средств для ее достижения", - написал Боррель в своем комментарии для австрийской газеты Der Standard.
По его словам, с начала российской военной операции ЕС показал, что он знает, что поставлено на карту.
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"И что он готов нарушать табу, если это необходимо. Год назад мы впервые профинансировали поставку летального военного оборудования в страну, подвергшуюся нападению. Затем, осенью, мы начали обучение украинских солдат под флагом ЕС на нашей земле", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он уточнил, что концу текущего года планируется обучить 30 000 украинских солдат.
"И сейчас мы делаем еще один большой шаг: совместно работаем над тем, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так отчаянно нуждается", - добавил Боррель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".