https://ria.ru/20230331/bloger-1862233608.html

СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону

СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону - РИА Новости, 31.03.2023

СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону

В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста Станиславу Базарову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:10

2023-03-31T17:10

2023-03-31T17:10

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста Станиславу Базарову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Станиславу Базарову", - сказала собеседница агентства. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.

https://ria.ru/20230331/arest-1862208188.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)