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СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону - РИА Новости, 31.03.2023
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17:10 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/bloger-1862233608.html
СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону
СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону - РИА Новости, 31.03.2023
СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону
В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста Станиславу Базарову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:10
2023-03-31T17:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста Станиславу Базарову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Станиславу Базарову", - сказала собеседница агентства. Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил суд арестовать блогера, который помочился на икону

СК попросил суд арестовать блогера Стасика Кудрявого, который помочился на икону

© Фото : Станислав БазаровТрэш-блогер Станислав Базаров
Трэш-блогер Станислав Базаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Станислав Базаров
Трэш-блогер Станислав Базаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста Станиславу Базарову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Станиславу Базарову", - сказала собеседница агентства.
Базаров известен как треш-блогер Стасик Кудрявый. После того, как в своем Telegram-канале он опубликовал видео в полуобнаженном виде, на котором помочился на икону и поцеловал ее, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно.
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