https://ria.ru/20230331/blitskrig-1862079952.html

Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии

Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:45

2023-03-31T11:45

2023-03-31T12:36

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии."Большинством мы выстояли в 20-ом. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Пора бы уже им публично признать своё поражение. По-человечески, по-доброму, встречаясь с теми же западниками, я говорил: мужики, ну проиграли, ну признайте - и начнем строить как-то наши отношения, которые возможно сегодня построить", - сказал Лукашенко.По его словам, анализируя события XX века, извлекая уроки из тех событий, белорусы не желают, чтобы это повторилось."Но скажу крамольную вещь. Если бы не было 20-го года, его надо было бы придумать. Август 20-го показал, кто есть кто, показал наши просчеты, сконцентрировал наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности. И я после того постоянно обращаю ваше внимание: не расслабляйтесь, иначе повторится это все", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, александр лукашенко