https://ria.ru/20230331/blitskrig-1862079952.html
Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии
Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:45
2023-03-31T11:45
2023-03-31T12:36
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии."Большинством мы выстояли в 20-ом. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Пора бы уже им публично признать своё поражение. По-человечески, по-доброму, встречаясь с теми же западниками, я говорил: мужики, ну проиграли, ну признайте - и начнем строить как-то наши отношения, которые возможно сегодня построить", - сказал Лукашенко.По его словам, анализируя события XX века, извлекая уроки из тех событий, белорусы не желают, чтобы это повторилось."Но скажу крамольную вещь. Если бы не было 20-го года, его надо было бы придумать. Август 20-го показал, кто есть кто, показал наши просчеты, сконцентрировал наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности. И я после того постоянно обращаю ваше внимание: не расслабляйтесь, иначе повторится это все", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html
https://ria.ru/20230331/krym-1862100451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Запад признать провал попытки блицкрига в Белоруссии
Лукашенко призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, призвал Запад признать проигрыш в попытке устроить блицкриг в Белоруссии.
"Большинством мы выстояли в 20-ом. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Пора бы уже им публично признать своё поражение. По-человечески, по-доброму, встречаясь с теми же западниками, я говорил: мужики, ну проиграли, ну признайте - и начнем строить как-то наши отношения, которые возможно сегодня построить", - сказал Лукашенко.
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По его словам, анализируя события XX века, извлекая уроки из тех событий, белорусы не желают, чтобы это повторилось.
"Но скажу крамольную вещь. Если бы не было 20-го года, его надо было бы придумать. Август 20-го показал, кто есть кто, показал наши просчеты, сконцентрировал наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности. И я после того постоянно обращаю ваше внимание: не расслабляйтесь, иначе повторится это все", - подчеркнул Лукашенко.
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