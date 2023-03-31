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Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран - РИА Новости, 31.03.2023
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14:45 31.03.2023 (обновлено: 14:51 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран - РИА Новости, 31.03.2023
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран
Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:45
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россия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности", - говорится в документе.
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россия, политика
Россия, Политика
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран

Концепция внешней политики: Россия стремится к обеспечению безопасности для всех стран

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье
Вчера, 14:42
 
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