https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html

Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран

Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран - РИА Новости, 31.03.2023

Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран

Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:51

россия

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230331/mir-1862169887.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика