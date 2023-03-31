https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран - РИА Новости, 31.03.2023
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран
Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:45
2023-03-31T14:45
2023-03-31T14:51
россия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности, следует из новой концепции внешней политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230331/mir-1862169887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика
Россия намерена стремиться к обеспечению безопасности для всех стран
Концепция внешней политики: Россия стремится к обеспечению безопасности для всех стран