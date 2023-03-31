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В Литве украинских беженцев сравнили с "русскими оккупантами" - РИА Новости, 31.03.2023
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02:06 31.03.2023 (обновлено: 09:41 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bezhentsy-1862003013.html
В Литве украинских беженцев сравнили с "русскими оккупантами"
В Литве украинских беженцев сравнили с "русскими оккупантами" - РИА Новости, 31.03.2023
В Литве украинских беженцев сравнили с "русскими оккупантами"
Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова "русских оккупантов", заявил в интервью LRT председатель... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:06
2023-03-31T09:41
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова "русских оккупантов", заявил в интервью LRT председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.По утверждению чиновника, литовцам необходимо быть "более требовательными" и защищать свой язык, а подобные "нарративы" в стране якобы десятилетиями слышали от "колонистов". "И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения. Так говорили русские оккупанты", - заявил Валотка.Он пригрозил, что литовская общественность "может очень быстро поменять свое мнение" о беженцах с Украины. "Сейчас многие литовцы говорят на русском и, действительно, с украинцами для нас это основной язык коммуникации, все это понимают, что такая лояльность не навсегда", - добавил чиновник.Экзамен по литовскому языку "ожидает всех украинских беженцев", заключил он.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии СССР в 1940 году не может быть речи. В российском МИД поясняли, что рассматривают присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
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в мире, литва, украина, ссср
В мире, Литва, Украина, СССР
В Литве украинских беженцев сравнили с "русскими оккупантами"

Глава языковой госинспекции Литвы Валотка потребовал от украинских беженцев учить язык

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINЦентр города Вильнюс, Литва
Центр города Вильнюс, Литва - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Центр города Вильнюс, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова "русских оккупантов", заявил в интервью LRT председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.
По утверждению чиновника, литовцам необходимо быть "более требовательными" и защищать свой язык, а подобные "нарративы" в стране якобы десятилетиями слышали от "колонистов". "И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения. Так говорили русские оккупанты", - заявил Валотка.
Он пригрозил, что литовская общественность "может очень быстро поменять свое мнение" о беженцах с Украины. "Сейчас многие литовцы говорят на русском и, действительно, с украинцами для нас это основной язык коммуникации, все это понимают, что такая лояльность не навсегда", - добавил чиновник.
Экзамен по литовскому языку "ожидает всех украинских беженцев", заключил он.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии СССР в 1940 году не может быть речи. В российском МИД поясняли, что рассматривают присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
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