https://ria.ru/20230331/bespilotniki-1862212984.html

Гражданские беспилотники взлетят из индустриального парка "Руднево"

Гражданские беспилотники взлетят из индустриального парка "Руднево" - РИА Новости, 31.03.2023

Гражданские беспилотники взлетят из индустриального парка "Руднево"

Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево" в рамках проекта создания Федерального центра беспилотных авиационных систем,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:00

2023-03-31T16:00

2023-03-31T16:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

сергей собянин

москва

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево" в рамках проекта создания Федерального центра беспилотных авиационных систем, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Он напомнил, что решение о создании на территории "Руднево" Федерального центра беспилотных авиационных систем было принято в ноябре прошлого года.Мэр уточнил, что в планах у компании - разместить производства еще в трех корпусах "Руднево" и увеличить объемы выпуска БПЛА. Инвестиции в проект составят 5,4 миллиарда рублей, в его рамках будет создано более 2 тысяч рабочих мест.В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский отметил, что Федеральный центр беспилотных авиационных систем – первый в стране научно-практический центр, который будет заниматься всеми компетенциями: производством, эксплуатацией, испытаниями."Сейчас совместно с федеральными коллегами мы формируем изменения, которые позволят сделать отрасль БПЛА полноценной отраслью промышленности - наряду с классической авиацией, и развиваться не только в Москве, но и по всей стране. Первая задача - обеспечение адекватного спроса на продукцию (а спрос будет обеспечен только тем, что мы создадим пространство для использования БПЛА). Вторая задача - обеспечить безопасность тех, кто будет работать с беспилотниками", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Ранее индустриальный парк "Руднево" и прилегающие территории были включены в состав ОЭЗ "Технополис Москва", что распространяет на предприятия индустриального парка налоговые льготы.

https://ria.ru/20230317/robot-amfibiya-1858545875.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, технологии, владислав овчинский