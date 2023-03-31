Гражданские беспилотники взлетят из индустриального парка "Руднево"
© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево" в рамках проекта создания Федерального центра беспилотных авиационных систем, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что решение о создании на территории "Руднево" Федерального центра беспилотных авиационных систем было принято в ноябре прошлого года.
© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
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"Уже в марте компания "Аэромакс" начала выпускать здесь беспилотные авиационные системы вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. То, что делает "Аэромакс", — это будущее нашей беспилотной авиации, которая, конечно, будет востребована и нефтяниками, и газовиками, и сельским хозяйством", - отметил Собянин.
Мэр уточнил, что в планах у компании - разместить производства еще в трех корпусах "Руднево" и увеличить объемы выпуска БПЛА. Инвестиции в проект составят 5,4 миллиарда рублей, в его рамках будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский отметил, что Федеральный центр беспилотных авиационных систем – первый в стране научно-практический центр, который будет заниматься всеми компетенциями: производством, эксплуатацией, испытаниями.
© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство гражданских беспилотников наладили в индустриальном парке "Руднево"
"Сейчас совместно с федеральными коллегами мы формируем изменения, которые позволят сделать отрасль БПЛА полноценной отраслью промышленности - наряду с классической авиацией, и развиваться не только в Москве, но и по всей стране. Первая задача - обеспечение адекватного спроса на продукцию (а спрос будет обеспечен только тем, что мы создадим пространство для использования БПЛА). Вторая задача - обеспечить безопасность тех, кто будет работать с беспилотниками", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Ранее индустриальный парк "Руднево" и прилегающие территории были включены в состав ОЭЗ "Технополис Москва", что распространяет на предприятия индустриального парка налоговые льготы.