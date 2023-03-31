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СМИ: на Украине погибли около 40 белорусов из интернационального легиона - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/belorusy-1862164971.html
СМИ: на Украине погибли около 40 белорусов из интернационального легиона
СМИ: на Украине погибли около 40 белорусов из интернационального легиона - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: на Украине погибли около 40 белорусов из интернационального легиона
Около 40 белорусов, вступивших в подразделения украинского интернационального легиона, погибли в ходе конфликта, сообщает американский журнал Newsweek со... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:31
2023-03-31T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Около 40 белорусов, вступивших в подразделения украинского интернационального легиона, погибли в ходе конфликта, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на неофициальные данные. "Хотя официального подсчета количества белорусов, погибших на поле боя в ходе конфликта, не ведется, по меньшей мере 37 человек из общебелорусских подразделений интернационального легиона были убиты", - отмечает журнал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июне 2022 года заявлял, что вступившие в легионы на Украине оппозиционно настроенные белорусы не хотят воевать. По его словам, из 150 человек, вступивших в легионы, "воевать пошли только четыре". Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что в украинском интернациональном легионе около 1,5 тысячи бойцов, хотя в Киеве заявляли о 20 тысячах наемников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину.
https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html
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в мире, белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина
СМИ: на Украине погибли около 40 белорусов из интернационального легиона

Newsweek: на Украине погибли по меньшей мере 37 белорусов из интернационального легиона

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Около 40 белорусов, вступивших в подразделения украинского интернационального легиона, погибли в ходе конфликта, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на неофициальные данные.
"Хотя официального подсчета количества белорусов, погибших на поле боя в ходе конфликта, не ведется, по меньшей мере 37 человек из общебелорусских подразделений интернационального легиона были убиты", - отмечает журнал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июне 2022 года заявлял, что вступившие в легионы на Украине оппозиционно настроенные белорусы не хотят воевать. По его словам, из 150 человек, вступивших в легионы, "воевать пошли только четыре".
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что в украинском интернациональном легионе около 1,5 тысячи бойцов, хотя в Киеве заявляли о 20 тысячах наемников.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину.
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