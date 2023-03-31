https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862275835.html
Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны
Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны - РИА Новости, 31.03.2023
Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал в Совбезе ООН западных коллег не вмешиваться во внутренние дела Минска. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:12
2023-03-31T20:12
2023-03-31T20:12
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал в Совбезе ООН западных коллег не вмешиваться во внутренние дела Минска. Он отметил, что Минск уже неоднократно просил Запад не вмешиваться во внутренние дела страны. "Мы уже неоднократно говорили и повторяем: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье и безопасность. И не пытайтесь даже рассуждать о желаниях белорусского народа при принятии белорусским народом важнейших внутриполитических решений в стране. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что думает белорусский народ", - добавил он.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html
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в мире, белоруссия, валентин рыбаков, оон
В мире, Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН
Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны
Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков призвал Запад не вмешиваться во внутренние дела страны
ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал в Совбезе ООН западных коллег не вмешиваться во внутренние дела Минска.
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"Обращаемся ко всем желающим решать проблемы прав человека, которые якобы существуют в Беларуси. Предлагаем вам сначала разобраться с собственными проблемами в ваших собственных странах, ну, например, с проблемами пенсионеров - нынешних и будущих, с проблемами президентов – нынешних и прошлых, а возможно, и будущих", - сказал Рыбаков.
Он отметил, что Минск уже неоднократно просил Запад не вмешиваться во внутренние дела страны.
"Мы уже неоднократно говорили и повторяем: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье и безопасность. И не пытайтесь даже рассуждать о желаниях белорусского народа при принятии белорусским народом важнейших внутриполитических решений в стране. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что думает белорусский народ", - добавил он.
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