https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862275835.html

Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны

Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны - РИА Новости, 31.03.2023

Белоруссия призвала Запад не вмешиваться во внутренние дела страны

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал в Совбезе ООН западных коллег не вмешиваться во внутренние дела Минска. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:12

2023-03-31T20:12

2023-03-31T20:12

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валентин рыбаков

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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал в Совбезе ООН западных коллег не вмешиваться во внутренние дела Минска. Он отметил, что Минск уже неоднократно просил Запад не вмешиваться во внутренние дела страны. "Мы уже неоднократно говорили и повторяем: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье и безопасность. И не пытайтесь даже рассуждать о желаниях белорусского народа при принятии белорусским народом важнейших внутриполитических решений в стране. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что думает белорусский народ", - добавил он.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html

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в мире, белоруссия, валентин рыбаков, оон