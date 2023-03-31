https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города - РИА Новости, 31.03.2023
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:49
2023-03-31T22:49
2023-03-31T23:56
в мире
сша
миссисипи
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название.Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Байден пообещал, что "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравшиеся уже указали ему на ошибку. "А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит", — уточнил президент.Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма. Основной удар стихии пришелся на город Роллинг-Форк, от которого практически ничего не осталось. Жертвами стихии стали 13 человек.
https://ria.ru/20230127/bayden-1847749731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, миссисипи, джо байден
В мире, США, Миссисипи, Джо Байден
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк перепутал его название
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
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"Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун", — сказал глава государства, обращаясь к пострадавшим.
Байден пообещал, что "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравшиеся уже указали ему на ошибку.
"А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит", — уточнил президент.
Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи
после разрушительного шторма. Основной удар стихии пришелся на город Роллинг-Форк, от которого практически ничего не осталось. Жертвами стихии стали 13 человек.
Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же допустил ляп