https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html

Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Байден перепутал название пострадавшего от урагана города - РИА Новости, 31.03.2023

Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T22:49

2023-03-31T22:49

2023-03-31T23:56

в мире

сша

миссисипи

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название.Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Байден пообещал, что "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравшиеся уже указали ему на ошибку. "А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит", — уточнил президент.Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма. Основной удар стихии пришелся на город Роллинг-Форк, от которого практически ничего не осталось. Жертвами стихии стали 13 человек.

https://ria.ru/20230127/bayden-1847749731.html

сша

миссисипи

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, миссисипи, джо байден