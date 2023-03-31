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Байден перепутал название пострадавшего от урагана города - РИА Новости, 31.03.2023
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22:49 31.03.2023 (обновлено: 23:56 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города - РИА Новости, 31.03.2023
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:49
2023-03-31T23:56
в мире
сша
миссисипи
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название.Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Байден пообещал, что "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравшиеся уже указали ему на ошибку. "А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит", — уточнил президент.Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма. Основной удар стихии пришелся на город Роллинг-Форк, от которого практически ничего не осталось. Жертвами стихии стали 13 человек.
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в мире, сша, миссисипи, джо байден
В мире, США, Миссисипи, Джо Байден
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк перепутал его название

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
«

"Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун", — сказал глава государства, обращаясь к пострадавшим.

Байден пообещал, что "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравшиеся уже указали ему на ошибку.
"А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит", — уточнил президент.
Ранее Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма. Основной удар стихии пришелся на город Роллинг-Форк, от которого практически ничего не осталось. Жертвами стихии стали 13 человек.
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