Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ
Байден отреагировал на арест журналиста WSJ, попросив Россию отпустить Гершковича
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись к российским властям с просьбой "отпустить его".
"Отпустите его", - сказал Байден во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу задержания и ареста их коллеги в России.
Главе государства также был задан вопрос относительно возможности предъявления обвинений его политическому оппоненту – бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу – однако Байден отказался комментировать данный сюжет.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.