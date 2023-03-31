https://ria.ru/20230331/bayden-1862213061.html

Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ

Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ - РИА Новости, 31.03.2023

Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ

Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:10

2023-03-31T16:10

2023-03-31T16:11

в мире

россия

джо байден

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577978_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ab954ed3c7d0b9bcb51813819012f1b.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись к российским властям с просьбой "отпустить его". "Отпустите его", - сказал Байден во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу задержания и ареста их коллеги в России. Главе государства также был задан вопрос относительно возможности предъявления обвинений его политическому оппоненту – бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу – однако Байден отказался комментировать данный сюжет. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119159.html

https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal