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Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ - РИА Новости, 31.03.2023
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16:10 31.03.2023 (обновлено: 16:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bayden-1862213061.html
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ - РИА Новости, 31.03.2023
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ
Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:10
2023-03-31T16:11
в мире
россия
джо байден
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
the wall street journal
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись к российским властям с просьбой "отпустить его". "Отпустите его", - сказал Байден во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу задержания и ареста их коллеги в России. Главе государства также был задан вопрос относительно возможности предъявления обвинений его политическому оппоненту – бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу – однако Байден отказался комментировать данный сюжет. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
https://ria.ru/20230331/wsj-1862119159.html
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html
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в мире, россия, джо байден, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal
В мире, Россия, Джо Байден, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), The Wall Street Journal
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ

Байден отреагировал на арест журналиста WSJ, попросив Россию отпустить Гершковича

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу впервые публично отреагировал на новость об аресте в РФ журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, обратившись к российским властям с просьбой "отпустить его".
"Отпустите его", - сказал Байден во время краткой беседы с журналистами пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу задержания и ареста их коллеги в России.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
Вчера, 12:52
Главе государства также был задан вопрос относительно возможности предъявления обвинений его политическому оппоненту – бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу – однако Байден отказался комментировать данный сюжет.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ
30 марта, 22:36
 
В миреРоссияДжо БайденСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)The Wall Street Journal
 
 
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